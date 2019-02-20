Samsung Galaxy S10 Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Unpacked 2019 etkinliği kapsamında Güney Koreli telefon üreticisi yeni modellerini duyurdu. Tanıtılan yeni telefonlar arasında Samsung Galaxy S10 da yer aldı. Yapılan resmi açıklamalar ile Samsung Galaxy S10 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı.

Yaptığı yenilikler ve kullandığı farklı özelliklerle adından söz ettiren Samsung’un, Galaxy S9 modelinde önemli değişiklikler yapacağı söylenmişti. Buna rağmen devasa teknoloji şirketi S9 modelinde beklenenleri sunmamış ve S10 modelindeki beklentiyi oldukça yükseltmişti. Samsung Galaxy S10, San Francisco’da düzenlenen Samsung GALAXY UNPACKED etkinliği sırasında gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S10 özellikleri

Halihazırda Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 modellerinde kullanılmaya başlayan Android 9 temelli OneUI arayüzü ile gelecek olan Samsung Galaxy S10, 6.1-inch QHD+ SUPER AMOLED ekran kullanılacak. 19.5:9 çerçeve oranı bunun telefonun Gorilla Glass 6 ile korunacak.

Bazı bölgelerde Qualcomm Snapdragon 855, bazı bölgelerdeyse Exynos 9820 işlemci kullanması beklenen Galaxy S10, ülkemizde Exynos 9820 ile satışa çıkacak.

3400mAh batarya kapasitesi tercih edecek olan telefonun 8GB RAM kullanacağı kaydedilirken, 128GB depolama alanı sunacak. İlerleyen günlerde ise 1TB’a kadar dahili depolama sunan modeller piyasadaki yerini alabilir.

Önde tek kamera, arkada ise üç kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan Samsung Galaxy S10, ekran içinde ultrasonik parmak izi okuyucu ile kullanıcılarına bambaşka bir yenilik sunacak. Ayrıca telefon ters kablosuz şarj özelliği sayesinde kablosuz şarj desteğine sahip olacak ve Samsung’un yeni tamamen kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds’ı dokundurarak şarj edebilecek.

Galaxy S10 Ekran 6.1-inç Quad HD+ Kavisli Dinamik AMOLED, 19:9 (550ppi) *Varsayılan çözünürlük Full HD+ olarak gelir ve ayarlardan Quad HD+ (WQHD+) olarak değiştirilebilir. Kameralar Arka: Çift OIS ile 3 Kamera - Telefoto: 12MP PDAF, F2.4, OIS (45°)

- Geniş Açı: 12MP Dual Piksel AF, F1.5/F2.4, OIS (77°)

- Ultra Geniş Açı: 16MP FF, F2.2 (123°)

- 0.5X/2X optik zum, 10X’e kadar dijital zum Ön:

- Özçekim: 10MP Dual Piksel AF, F1.9 (80°) Boyutlar/Ağırlık 70.4 x 149.9 x 7.8mm, 157g İşlemci 8nm 64-bit sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2.7 GHz + 2.3 GHz + 1.9 GHz) Bellek/Depolama 8GB RAM (LPDDR4X), 128GB + MicroSD (512GB’a kadar)

Samsung Galaxy S10 Türkiye fiyatı

Yurtdışında 900 dolar civarında bir fiyata sahip olacak Samsung Galaxy S10 modelinin Türkiye fiyatı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Samsung sevenler tarafından merakla beklenen telefonun 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı sunan modelinin, ülkemizde 6.599 Türk Lirası fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği bildirildi.

Samsung Galaxy S10 Türkiye çıkış tarihi

Müthiş özellikleri ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran Samsung Galaxy S10 modelinin Türkiye çıkış tarihi de belli oldu.

Yapılan açıklama ile yeni modelin mart ya da nisan ayında Türkiye’deki mağazalarda satışa çıkacağı dile getirildi.

Samsung Galaxy S10 kamera özellikleri

Ultra-Geniş Açı : Galaxy S Serisi’nde bir ilk olarak Galaxy S10, insan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan Ultra-Geniş Açılı lense sahip. Etkileyici manzara çekimleri ve geniş panoramalarda mükemmel bir performans sergileyen Ultra Geniş Açılı lens ile ailenizin tüm bireylerini tek bir kareye sığdırabileceksiniz.

: Galaxy S Serisi’nde bir ilk olarak Galaxy S10, insan gözünün açısına yakın 123 derece görüş alanı sunan Ultra-Geniş Açılı lense sahip. Etkileyici manzara çekimleri ve geniş panoramalarda mükemmel bir performans sergileyen Ultra Geniş Açılı lens ile ailenizin tüm bireylerini tek bir kareye sığdırabileceksiniz. Süper Sabit ve Yüksek Kaliteli Video Çekimi: Dijital sabitleme teknolojisi sayesinde Galaxy S10 ile titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekebileceksiniz. Muhteşem bir konserde dans ediyor ya da engebeli arazide bisiklet yarışının her bir ayrıntısını yakalamaya çalışıyor olsanız da Süper Sabitleme özelliği sayesinde her anı kayda alabileceksiniz. Gerek arka, gerekse ön kameralar UHD kalitesinde fotoğraf çekebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma imkanını sağlıyor.

Dijital sabitleme teknolojisi sayesinde Galaxy S10 ile titreşimden neredeyse etkilenmeyen videolar çekebileceksiniz. Muhteşem bir konserde dans ediyor ya da engebeli arazide bisiklet yarışının her bir ayrıntısını yakalamaya çalışıyor olsanız da Süper Sabitleme özelliği sayesinde her anı kayda alabileceksiniz. Gerek arka, gerekse ön kameralar UHD kalitesinde fotoğraf çekebiliyor ve sektörde bir ilk olarak arka kamera HDR10+ kalitesinde kayıt yapma imkanını sağlıyor. Yapay Zekâlı Kamera: Sahip olduğu Nöral İşlemci (NPU – Neural Processing Unit) sayesinde Galaxy S10, akıllı kamera özelliklerini daha da hassas hale getiriyor ve bu sayede kullanıcı, gelişmiş kamera ayarlarını manuel olarak seçmesine gerek kalmadan paylaşmaya değer güzellikte ve profesyonel düzeyde çekimler yapabiliyor. Görsel Zekâ özelliği ise NPU’nun yardımıyla ek görüntüleri tanıyor ve gerçeğe daha uygun şekilde görüntüleri işliyor. Çekim Önerisi özelliği de fotoğraf karenizi her zamankinden daha güzel bir şekilde düzenlemenize olanak sağlamak üzere otomatik kompozisyon tavsiyelerinde bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 akıllı performans özellikleri