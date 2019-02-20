Samsung Galaxy S10e Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD’nin San Francisco kentinde düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 ailesini tanıttı. Bu haberimizde, ailenin en ucuz modeli olan Galaxy S10e’ye yakından bakacağız.

Samsung’un yeni Galaxy S10 serisi, şüphesiz 2019’un en fazla merak edilen telefonları arasında yer alıyor.

Android ekosistemindeki hakimiyetini yeni cihazlarıyla da sürdürmek isteyen Güney Koreli şirket, Galaxy S10e, Galaxy S10, S10 +’tan oluşan yeni alametifarikalarını vitrine çıkardı.

San Francisco’nun ev sahipliği yaptığı lansmanın asıl yıldızları Galaxy S10 ve S10 + olsa da, ailenin küçük üyesi Galaxy S10e de bir hayli dikkat çekti. Hadi gelin, S10e’nin kullanıcılara neler sunduğuna hep birlikte bakalım.

Samsung Galaxy S10e Özellikleri

Tasarım

Samsung’un iPhone XR' a cevaben çıkardığı Galaxy S10e, Samsung'un Galaxy S7 günlerinden beri kullanmadığı düz ekran tasarıma geri dönüşünü işaret ediyor. Son birkaç yıldaki tüm amiral gemisi Samsung cihazları gibi, S10e de kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Bu nedenle telefonun arkası cam ve alüminyum malzemeden oluşuyor.

Galaxy S10e, son dönemde çıkan birçok akıllı telefonda gördüğümüz gibi delikli ekran tasarımına sahip. Fakat ekrandaki sensörler yalnızca Galaxy S10 ve S10 + modellerinde olduğundan, telefonda yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alacak.

En ucuz Galaxy S10 modeli 5,8 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip. Telefonun 1080 x 2280 piksel çözünürlük sunan Infinity-O ekranı, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Donanım

Gücünü Samsung’un kendi Exynos 9820 yonga setinden alan Galaxy S10e, 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geliyor. Depolama konusunda cömert davranmak isteyen kullanıcılar, microSD kart yardımıyla 512GB’a kadar depolama elde etme şansına sahip olacak.

Galaxy S10e, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan S9’daki bataryadan 100mAh daha fazla olan 3100mAh değerinde bir batarya ile güçlendirildi. Daha hızlı ve daha verimli bir yonga setine sahip olan cihazın, gerçek bir pil şampiyonu olma potansiyeli var.

Kamera

Kameraya gelince, Galaxy S10 modelleri arasındaki en büyük farklardan birisi de kamera sayıları olsa gerek. S10e modelinde biri önde, ikisi arkada olmak üzere toplam üç kamera yer alıyor.

Arkadaki kameralardan bir tanesi, 12 megapiksel değişken diyaframlı bir lense sahip. İkincisinde ise, 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı bir lens bulunuyor.

Her iki kamera da, LED flaş, otomatik HDR ve panorama desteğiyle güçlendirildi. Telefonunun önündeki delikli kısımda ise f/1.9 diyafram aralığında 10 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy S10e Teknik Özellikler

Ekran: 5.8-inç, Full HD+ Düz Dinamik AMOLED, 19:9 (438ppi)

Boyutlar / Ağırlık: 69.9 x 142.2 x 7.9mm, 150g

İşlemci: 8nm 64-bit sekiz çekirdekli Exynos 9820

Bellek / Depolama: 6GB RAM (LPDDR4X), 128GB + MicroSD (512GB’a kadar)

Batarya: 3100mAh

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

Samsung Galaxy S10e Fiyatı

S10e siyah, beyaz, mavi ve yeşil renkte sunulacak; ancak sarı ve kırmızı olmak üzere iki farklı özel renk seçeneğine daha sahip olacak.

ABD’de 699 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan Galaxy S10e, 5499 TL'den 27 Şubat 2019 tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak. Cihaz için için 21 Şubat 2019’dan itibaren de ön siparişler verilebilecek.

Stoklarla sınırlı olan ön sipariş kampanyası çerçevesinde herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren ve kampanya koşullarını sağlayan tüketicilertavsiye edilen satış fiyatı 799TL değerinde bir çift Galaxy Buds hediye kazanma fırsatı yakalayacak.