Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S8 karşılaştırması, yeni telefonun tanıtılmasının ardından en merak edilen konular arasına girdi. Bu yazımızdaysa Güney Koreli telefon üreticisinin 2017 yılındaki amiral gemisiyle 2018 yılındaki amiral gemisini karşı karşıya getirdik ve aralarındaki farkları yazmaya çalıştık.

Birçok akıllı telefon üreticisinin yeni ürünlerini tanıttıkları Mobile World Congress 2018 kapsamında sahneye çıkan Samsung yetkilileri, yeni telefonlarını tanıttılar. 2018 yılının amiral gemilerini merak edenlerle paylaşan yöneticiler, birçok yeni özelliği bulunan Samsung Galaxy S9’a dair tüm detayları paylaştılar.

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S9 Ekran 5.8 inç 2960x1440, 568 ppi 5.8 inç 2960x1440, 570 ppi İşlemci Sekiz Çekirdek (2.3 GHz, Dört Çekirdek, M2 Mongoose + 1.7 GHz, Dört Çekirdek, Cortex A53) Sekiz Çekirdek (2.3 GHz, Dört Çekirdek, M2 Mongoose + 1.7 GHz, Dört Çekirdek, Cortex A53) Bellek 4GB 4GB Depolama 64GB/128GB/256GB (256GB'a kadar) 64GB/128GB/256GB (400GB'a kadar) Kamera 12MP arka, 8MP ön 12MP çift arka, 8MP ön Pil 3000 mAh 3000 mAh Diğer IP68, süper slow motion video, kablosuz şarj, iris tarayıcı Çift diyafram kamera, IP68, süper slow motion video, kablosuz şarj, iris tarayıcı Boyut ve Ağırlık 148.9x68.1x8.0 mm, 155 g 147.7x68.7x8.5 mm, 163g Yazılım Android 7.0 Nougat Android 8.0 Oreo Renk Gece Siyahı, Orkide Gri, Mercan Mavi, Kutup Gümüş, Akçaağaç Altın Gece siyahı, Leylak moru, Mercan Mavi Fiyat 3299 TL (Samsung TR) 4599 TL (Samsung TR)

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S9 Arasındaki Farklar

Tasarımsal Farklar

Samsung, Galaxy S8’den Galaxy S9’a geçerken önemli tasarımsal değişiklikler yapmadı. Her iki telefonda da metal çerçeve ve kavisli cam paneller kullanan şirket, küçük ekran boyutu değişiklikleri dışında yeni telefonunda beklenen radikal değişikliklere gitmemiş oldu.

Her iki telefonunda da IP68 sertifikasıyla birlikte toz ve suya karşı koruma sağlayan Samsung, diğer birçok şirket gibi 3.5mm kulaklık girişinden de vazgeçmedi.

Tasarımda yaşanan en büyük değişiklik ise parmak izi okuyucuya dair oldu. S8’de parmak izi okuyucu telefonun ön tarafından yer alırken, S9’da parmak izi okuyucuyu arka tarafa, kameranın hemen altına taşındı.

Ekrandaki Farklar

Yeni telefonunda da 5.8-inch QHD+Super AMOLED kombinasyonunu kullanan Güney Koreli telefon üreticisi, 18.5:9 oranını korumayı da başardı.

Ekran boyutunda yapılan küçük değişiklikle birlikte daha kavisli bir tasarıma sahip olan S9, bunu ekranına da yansıttı ve göze daha hoş geldiği söylenebilecek bir tasarım anlayışına da sahip olmuş oldu.

Donanımsal Farklar

Daha önce de farklı bölgelerde farklı işlemci tercihlerinde bulunan Samsung, S8’de olduğu gibi S9’da da iki farklı işlemciyle üretime gitti. Dünyanın birçok yerinde piyasaya sürülecek olan sekiz çekirdekli Exynos 9810 işlemcisi 2.7GHz hızda çalışırken, dört çekirdekte 1.7GHz hızında çalışacak. Fakat ABD’de satın alınabilen telefonda Snapdragon 845 kullanan şirket, burada işlemci hızını 2.8GHz’ye çıkarmış durumda. Samsung Galaxy S8’de ise 2.3GHz ve 1.7GHz hızlarda çalışan iki işlemci bulunuyordu. Yine ABD’de Snapdragon 835 kullanan Samsung, bu işlemciyi ise 2.35GHz ve 1.9GHz hızlarında çalıştırıyordu.

RAM konusunda 4GB ısrarını sürdüren Samsung, her iki telefonunda da 4GB RAM’i sabit olarak kullanıcılarına sunmakta. Samsung Galaxy S9’un Android 8.0 Oreo ile piyasaya sürüleceği düşünülürse, yeni telefonda RAM performansının biraz daha iyi olacağı söylenebilir.

Depolama alanı konusundaysa yine bellekte olduğu gibi tutum sergilenmiş halde. Her iki telefonda da standart olarak 64GB depolama alanı sunan telefon üreticisi, microSD desteğini de telefonlarından eksik etmemişti.

Kamera Farklılıkları

Samsung, Galaxy S9 modelinde kamera üzerinde çok daha fazla duracağını söylemişti. Yeni telefonunda arka tarafta tek halde 12MP’lik kamera kullanan üretici, değişebilir diyafram aralıkları tercih etti. Gün ışığında f/2.4 çalışan kamera, daha düşük ışıklardaysa f/1.5 kullanarak, daha kaliteli ve pürüzsüz fotoğraflar çekme kabiliyetine erişti.

Böylece Samsung Galaxy S8’de kullanılan 12MP kameraya göre %30 daha az karlanma yaşayan yeni telefon, S8’in f/1.7’de sabit çalışan diyaframına göre daha başarılı bir performans elde etmiş oldu.

Yavaş çekim görüntülerde de bir adım daha ileriye giden Samsung, Galaxy S9 modelinde 960fps’ye kadar yavaş çekim görüntü kaydetme özelliği tercih etti. Bu özellik Samsung Galaxy S8’e kadar dört kat daha gelişmiş durumda.

Tüm bunlarla birlikte Apple’ın çıkardığı Animoji teknolojisine cevap niteliğinde AR Emoji teknolojisi getiren Samsung, Animoji’de gördüğümüze benzer yeteneklerin S9’da da yapılabileceğinin müjdesini verdi.

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