Samsung Galaxy S9 ve S9+ Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Yeni telefonların tanıtıldığı Mobile World Congress 2018, Samsung’un yaptığı açıklamalarla hızlı başladı. Merakla beklenen Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerini tanıtan Güney Koreli şirket, yeni ürünlerine dair tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan bilgiler arasında Samsung Galaxy S9 ve S9+ Türkiye fiyatı da yer aldı.

Tasarımsal değişikliklerin yanı sıra Galaxy S8’e göre çok daha güçlü donanımlar kullanan Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile birlikte yüksek seviyeli telefon pazarını domine edeceğinin ilk sinyallerini vermiş oldu. Qualcomm Snapdragon 845, iris tarama, yüz tanıma ve AR Emoji gibi özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başaran Samsunga Galaxy S9+ ve S9’un Türkiye fiyatı da ilk anda verilen bilgiler arasında kendisine yer buldu.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Türkiye Fiyatı Nedir?

Samsung Galaxy S9’un 64GB versiyonunun 4599TL olacağını resmi internet sitesi üzerinden duyuran şirket, Samsung Galaxy S9+ modelinin ise 5199TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini açıkladı. İlk etapta her iki telefonun sadece 64GB depolama alanı olan sürümlerini Türkiye’de satışa sunacak olan Samsung, yakın zaman sonra 128 ve 256GB’lık modellerin de alınabilir olacağının altını çizdi.

Gece Siyahı, Leylak Moru ve Titanyum Gri renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak olan modellerin fiyatlarının, depolama alanlarına göre ilerleyen günlerde değişiklik gösterebileceği vurgulanırken, yeni çıkan amiral gemilerinin artık bu fiyat bandından satışa başlayacağı da bir nevi kesinleşmiş oldu.