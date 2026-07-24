151.999 TL'ye Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Almamak için 5 Neden

Samsung, 23 Temmuz 2026 tarihinde Galaxy Z Fold 8 Ultra'yı ön siparişe açtı. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan bu telefonun başlangıç fiyat etiketi 151 bin 999 TL olarak açıklandı. Bir önceki modelin fiyatı ise 92 bin TL civarında. Peki, Galaxy Z Fold 8 Ultra'ya bu kadar ücret ödemek mantıklı mı? Bu rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Özellik Adı Galaxy Z Fold 8 Ultra Ana Ekran Boyutu 8,0 inç Ana Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Çözünürlüğü 2256 x 2504 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı 120Hz İkinci Ekran Boyutu 6,5 inç İkinci Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera 200 MP (f/1.7) geniş (optik kalite 2x) Ultra Geniş Açılı Kamera 50 MP (f/1.9) Telefoto Kamera 10 MP (f/2.4) (3x) Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj 45W kablolu (30 dakikada %67), 20W kablosuz Boyut Açık: 143.2 x 158.4 x 4.1 mm / Katlanmış: 72.8 x 158.4 x 8.9 mm Ağırlık 215 gram

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'yı Almamak İçin Sebepler Neler?

Yüksek fiyat

Kamera özellikleri önceki modele büyük oranda benziyor.

Ekran özellikleri önceki modele büyük oranda benziyor.

Önceki modele çok benziyor.

Önceki model ile aynı RAM ve depolama alanına sahip.

Yüksek Fiyat

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 151 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 163 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 187 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Serinin bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 92 bin TL, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 106 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla 512 GB'lık sürümde 71 bin 999 TL, 1 TB'lık sürümde ise 81 bin 999 TL'lik fark bulunuyor. Bunun başlı başına Galaxy Z Fold 8 Ultra yerine Galaxy Z Fold 7 almak için yeterli bir sebep olduğunu söylemek mümkün.

Kamera Özellikleri Önceki Modele Büyük Oranda Benziyor

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığında ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Kapak ekranında ve iç ekranda 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Galaxy Z Fold 7'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu telefonda da kapak ekranda ve iç ekranda 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

İki telefonun ana kamerası, telefoto kamerası ve ön kamerası aynı çözünürlüklere sahip. Yalnızca ultra geniş açılı kamera daha yüksek çözünürlüğe ve biraz daha geniş diyafram açıklığına sahip. Yani Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın kamera özellikleri, serinin bir önceki modeline büyük oranda benziyor. Bu da yeni model yerine önceki telefonu almayı daha mantıklı hâle getiriyor.

Ekran Özellikleri Önceki Modele Büyük Oranda Benziyor

8,0 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Z Fold 8 Ultra, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 2256 x 2504 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip.

8,0 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Z Fold 7, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1968 x 2184 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor. 6,5 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip.

İki telefonun ekran boyutu, ekran teknolojisi ve ekran yenileme hızı aynı. Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 7'den 400 nit daha yüksek bir parlaklığa sahip ancak 2600 nit parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesi için fazlasıyla yeterli bir değer. Bu arada yeni telefon, önceki modelden biraz daha yüksek bir çözünürlüğe sahip.

Önceki Modele Çok Benziyor

Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın tasarımı, serinin bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7'ye çok benziyor. Dolayısıyla iki telefonu ayırt etmek oldukça zor. İki telefonun da arka yüzeyinde dikey olarak konumlanan bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç adet kamera mevcut. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş yer alıyor.

Önceki Model ile Aynı RAM ve Depolama Alanına Sahip

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'da 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Serinin önceki modeli Galaxy Z Fold 7'de de aynı RAM ve depolama alanı seçenekleri tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın çok yüksek fiyata sahip olduğunu düşünüyorum. Öyle ki bu telefonun 256 GB'lık sürümü 151 bin 999 TL seviyesindeyken önceki modelin 512 GB'lık sürümü 92 bin TL'ye satılıyor. Arada 71 bin 999 TL'lik fark mevcut. Böylece Galaxy Z Fold 7, daha uygun fiyata daha yüksek depolama alanına sahip telefon satın alınabiliyor. Bu arada iki telefonun kamera ve ekran özelliklerinin büyük oranda benzediğini söyleyebilirim. RAM ve depolama alanı seçenekleri ise aynı.