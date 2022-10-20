Sigmund Freud geçmişten günümüze konuşulan teorileri ile halen tartışılan bir bilim insanıdır. Öyle ki kitapları birçok psikolog tarafından eleştirilmektedir. Cinsellik ve insan davranışları üzerine teoriler ortaya koyan psikolog ve nörolog, psikoloji biliminin en popüler bilim insanları arasında yer almaktadır. Peki, Genç yaşta zeki olduğu anlaşılan Sigmund Freud kimdir? Gelin, birlikte bakalım.

Sigmund Freud Kim, Hayatı ve Kitapları Neler?

Psikoloji’nin en önemli isimlerinden biri olan Sigmund Freud, 1. Dünya Savaşı'ndan önce dünyaya gelmiş psikoloji bilimine yön veren isimler arasında yerini almıştır. Kendisi aslen Yahudi olduğu için Naziler tarafından baskıya uğramış ve tanıdıkları olmasa belki de şu an psikanaliz diye bir şeyin olmayacağı söz konusuydu.

Kendisi çocukluk yıllarında annesine düşkün bir bireydi. Daha sonraları kardeşleri dünyaya gelince bazı psikolojik sıkıntılar yaşadı. Erken yaşta üstün zekası görülünce 5 yaşında okula başladı 12 yaşında ise liseye başlamıştı. Kendisi hayvanlara çok ilgiliydi ayrıca sinirbilim olan nörolojiye meraklıydı.

Bu nedenle ilk olarak nöroloji bilimine atıldı. Daha sonraları tıp bilimine pek merak duymadı ve insan davranışlarını incelemeye başladı. İşte burada psikoloji biliminin atası Sigmund Freud oldu.

Çünkü kendisi bu alanda birçok araştırma yapmış ve psikanaliz gibi bir şey ortaya atmıştır. Tabii ki de psikoloji biliminin başlangıcı Sigmund Freud olmadı. Aslında psikoloji hep vardı ve var olmaya devam edecek.

Psikoloji çok önceleri felsefenin bir alt dalı olarak görülüyordu. Öyle ki psikoloji felsefeden çıkmıştı. Çünkü felsefe düşünce ve tartışmaları içeren bir bilim dalıdır. Daha sonraları davranışları inceleyen bilim dalı psikoloji ortaya çıktı.

Freud'un birçok kitabı bulunmaktadır, bazı önemli eserlerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak şunu belirtmek isteriz ki Freud'un kitapları psikoloji biriminde oldukça tartışılmaktadır. Çünkü birçok psikolog Freud'un kitaplarında belirttiği ifadelerin kişisel olduğunu düşünmektedir.

Ancak bu ifadeler ne kadar kişisel olsa da bir kenara atılmamalı ve incelenmelidir. Freud, kitaplarında insan davranışlarının geleneklerinin kısaca tabularını anlatan ifadeler anlatmıştır.

Özellikle totem ve tabu kitabında; “Kabilelerin gelenekleri çok farklı olduğundan dolayı kabileler cinsellikten uzak durmaktadır ya da daha farklı davranmaktadır.” Benzeri ifadeler kullanmıştır. Freud, araştırdığı üzere her toplumun ve kültürün ayrı bir tabusu olduğunu ortaya koymaktadır.

Sigmund Freud'un Bazı Eserleri

Totem ve Tabu

Rüyaların Yorumu

Cinsellik Üzerine

Haz İlkesinin Ötesinde

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi

Charles Darwin, yani evrimin atası sayılan bilim insanı kim? Meraklıları yazımıza göz atabilir. Ayrıca, Darwin psikolojinin dallarından biri olan evrimsel psikoloji hakkında da Türlerin Kökeni kitabında bahsetmiştir. Bu nedenle psikoloji sadece Frued üzerinden yürümemelidir. Diğer birçok psikoloji üzerine araştırma yapan bilim insanlarına bakmak gerekir.

Bu içeriğimizde Sigmund Freud kısaca kimdir? Cevaplamış olduk. Sizler Freud'un kitapları hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.