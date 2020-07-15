Sırrı Çözülmemiş 13 Bilimsel Konu

Bilim, evren hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olacak güçlü bir araçtır ama bilimin her zaman kusursuz olduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin, bilimin inanılmaz bir boyuta geldiğini ileri sürdüğümüz bugünlerde hala sırrı çözülmemiş bilimsel konular vardır. Bu listenin sonunda bütün bu konuların ne olduğunu öğreneceksiniz.

Bilimin hala hakkında kesin bir açıklamada bulunmadığı konular hakkında bilgi sahibi olmak için makalenin ilerleyen kısımlarına geçebilirsiniz. İşte söz konusu konu ile ilgili bazı ilginç örnekler!

Bugüne Kadar Sırrı Çözülmemiş Bilimsel Konular

Sırrı çözülmemiş bilimsel konular ile ilgili ayrıntılara girmeden evvel bu konuların herhangi bir önceliğe göre sıralanmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu listedeki bilim dünyasının hakkında hala kesin olarak bilgi sahibi olmadığı konular rastgele olarak sıralandı ve birbirleri ile herhangi bir biçimde bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bilimsel konularla ilgili bilim insanlarının kendilerine göre birtakım görüşleri bulunuyor ama bu görüşlerin hiçbiri tamamen doğru değildir. Sırrının çözülmesi beklenen bu bilimsel konuların ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyorsanız listemize geçebiliriz.

1. İnsanların Neden Uyuduğunun Bilinmemesi

Senelerden beri devam eden araştırmalara ve bilim dünyasının ürettiği teorilere karşın insanların neden uyuduğunun bilimsel bir açıklaması yoktur. Uyuduğumuz sıralarda ne olduğu öğrenildi ama neden uyuduğumuzun bilimsel bir açıklaması hala bulunmuyor.

Denizanası, bakteriler, bitkiler başta olmak üzere bir an olsun uyumayan çok fazla yaşam formu (canlı) var. İnsanlar uyumadığında yeterince sağlıklı olması mümkün olmuyor ama söz konusu bu canlıların sağlıklı olmak için uyku gibi bir ihtiyaçları yoktur.

2. EM Sürücüsü

NASA'nın Newton'un üçüncü yasasına göre imkansız olan EM sürücüsü yakıtsız çalışmaktadır ve EM sürücüsünün nasıl çalıştığına dair hala bir açıklama bulunmuyor. Yakın bir zamanda NASA'nın EM sürücüsünün nasıl momentum yarattığının ayrıntılı olarak açıklanması beklenmektedir.

3. Dokuncu Gezegenin Nerede Olduğunun Bilinmemesi

Plüton güneş sistemimizin dokuzuncu gezegeni olmaktan çıkarıldığında güneş sistemimizin toplamda sekiz gezegeni kaldı ancak bilim insanları oralarda bir yerlerde büyük bir dokuzuncu gezegenin olduğuna dair bir kanıt keşfetti. Bilim insanlarının keşfettiği bu gezegenin nerede olduğu henüz bilinmiyor ama NASA'nın elde ettiği cezbedici kanıtlarla birlikte bu gizemin yakın bir tarihte ortaya çıkacağı düşünülüyor.

4. Kambur Balinaların Büyük Bir Grup Halinde Görülmesi

Kambur balinalar 2017 senesinin mart ayında Güney Afrika kıyılarında daha önce görülmemiş kalabalıkta bir grupla görüldü. Kambur balinaların oluşturduğu bu grupta 200'ü aşkın kambur balina vardı. Bilim insanları bu canlıları genellikle 7'nin üzerinde olmayan gruplar halinde görmesinden ötürü kambur balinaların bu hareketi bilim dünyasında oldukça büyük bir yankı oluşturdu.

5. Büyük Piramit'teki Büyük Boşluk

Arkeologlar tarafından yapılan araştırmaların sonucunda Büyük Piramit'in altında büyük bir boşluk olduğuna dair ilginç kanıtlar bulundu. Büyük Piramit'in altındaki bu gizemli boşluğun zaten senelerden beri orada olduğu ve arkeologların gözünden kaçmış olduğu düşünülüyor.

6. Hızlı Radyo Patlamaları

Hızlı radyo patlamaları evrendeki en tuhaf olaylardandır. Bilim insanları, Hızlı radyo patlamalarının bazılarının uzaylılardan gelme olasılığının yüksek olduğunu ileri sürdü ama elbette ki bu sadece bilim insanlarının konu ile ilgili tahminlerinden bir tanesidir.

7. Tullimonstrum (Tully Monster)

Tullimonstrum olarak isimlendirilen bu 300 milyon yıllık yaratığın sadece bir fosiline rastlanıldı. Mürekkep balığına benzer bir görünümü olan bu canlı hakkında çok fazla bilimsel açıklama bulunmuyor.

8. Tabby's Star (Tabby'nin Yıldızı)

Yaklaşık olarak 1500 ışık yılı uzaklıkta olan KIC 8462852 (Tabby'nin Yıldızı) parlaklık değişimi konusunda diğer yıldızlara göre oldukça anormal olduğu keşfedildi. Söz konusu evrenin en gizemli yıldızı hakkında pek çok teori üretildi ama yıldızın sırrının ne olduğu ile ilgili bilimsel bir açıklama bulunmuyor.

9. Mars'ta Gizemli Delik

NASA yakın bir tarihte Mars'ta tuhaf bir delik keşfetti. Mars'ın yüzeyinde yüzlerce metre çapında bir delik olduğu öğrenildi. Mars'ın yüzeyinde ne olduğu henüz bilinmiyor.

10. Yer Çekimi

Yer çekimi evrenin temel kuvvetlerinden bir tanesidir ama bilim insanlarının çoğu yer çekiminin gerçek olmadığını, bunun arkasında başka etkenlerin olabileceğine yönelik tahminlerde bulunmaktadr.

11. Evrende Yalnız mıyız?

Çözülmesi beklenen en ilginç bilimsel konulardan bir tanesi de evrende yalnız olup olmadığımızdır. Evrende başka canlıların da olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili çok fazla teori var ama bu teorilerin en azından şimdilik gerçeklikle herhangi bir ilintisi olduğu düşünülmüyor.

12. Evren Nasıl Oluştu?

Bilim insanlarının evrenle ilgili bulduğu ögelerin toplamı evrenin ancak %5'ini oluşturmaktadır. Peki, evrenin geri kalanı nedir? Evrenin ortalama olarak %27'sinin karanlık maddeden oluştuğuna dair sıkça görülen bir inanç vardır ama bunun doğruluğu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur.

13. Yaşam Nasıl Başladı?

Sırrının çözülmesi beklenen bilimsel konuların en sonuncusu ise yaşamın tam olarak nasıl başladığıdır. Yaşamın nasıl başladığı ile ilgili bilimsel bir açıklama yoktur ama bu sorunun bilime özgü olmadığını söylemek gerekir. İnsanlar bu sorunun cevabını öğrenmek için senelerden beri çaba sarf etmektedir. Yaşamların nasıl başladığına dair sayısız teori var ve bu teorilerin herhangi birinin doğru olduğunu ifade etmek mümkün değildir.