Skype ve WhatsApp Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Skype ve WhatsApp, görüntülü konuşma söz konusu olunca akıllara gelen iki popüler uygulamadır. Her iki uygulama da hemen hemen aynı işlevleri gerçekleştirse de aralarında birtakım farklar mevcuttur. Bu yazıda, Skype ve WhatsApp karşılaştırması ile iki uygulamanın arasındaki farkları açıkladık.

Skype ve WhatsApp Karşılaştırması Detayları

Skype ve WhatsApp arasında bazı farklar bulunuyor. İşte, tüm dünyada oldukça popüler iki uygulama olan Skype ve WhatsApp karşılaştırması!

Görüntü Kalitesi

Skype’ın görüntülü konuşma özelliği, WhatsApp'tan daha iyi görüntü kalitesine sahiptir. Bunun nedeni Skype’ın codec bileşenine sahip olmasıdır. Ek olarak Skype, sahip olduğu HD ses özelliği ile görüntülü konuşma deneyimini bir üst seviyeye taşır. Bu sebeplerden dolayı Skype, WhatsApp’tan çok daha iyi bir görüntülü konuşma deneyimi sunar.

Grup Görüntülü Sohbet Desteği

Birçok kişi tarafından bilinmese de WhatsApp’ta grup görüntülü sohbet özelliği bulunuyor. WhatsApp, grup görüntülü sohbet özelliği için 4 kişiye kadar destek sunuyordu ancak bu sayıyı iki katına çıkararak 8'e yükselteceği söyleniyor. Skype, en fazla 50 kişiye kadar grup görüntülü sohbeti destekler.

Veri Tüketimi

Hem Skype hem de WhatsApp ücretsiz ve sınırsız sesli ve görüntülü arama seçeneği sunar. Skype'ın mükemmel görüntülü konuşma kalitesi, daha yüksek veri tüketimine neden olur. Bu durum, Wi-Fi ağına bağlıyken pek önemli olmasa da mobil internette oldukça önemlidir. Yani, mobil kullanıcılar için veri tüketimi, görüntü kalitesinden önemliyse WhatsApp tercih edilmelidir.

Güvenlik ve Gizlilik

Her iki uygulamada da iletişim için şifreleme desteği bulunmaktadır ancak WhatsApp, varsayılan uçtan uca şifrelemeyle gizlilik ve güvenlik konusunda bir adım öndedir. Bu durum, gizlilik ve güvenlik açısından oldukça önemlidir. Skype uçtan uca şifreleme kullanır ancak varsayılan olarak aktif değildir. Bu nedenle, WhatsApp, gizlilik ve güvenlik açısından en iyisidir.

Sonuç

Her iki uygulama da oldukça başarılıdır. Skype, bilgisayar ve profesyonel kullanım için açık ara öndedir. Skype, profesyonel kullanıma odaklanan bir uygulama olduğundan dolayı ekran paylaşımı ve iş odaklı bir dizi araç gibi özelliklere sahiptir. Öte yandan, WhatsApp mobil cihazlar üzerinden sohbet için mükemmeldir. Kısaca, Skype iş odaklı bir uygulamadır, WhatsApp ise günlük kullanım için en iyi seçenektir.