Snapchat'te Grup Sohbeti Nasıl Oluşturulur?

Herhangi bir uygulama marketine girdiğiniz zaman, istemeyeceğiniz kadar mesajlaşma uygulaması ile karşılaşırsınız. Bulduğunuz her uygulamayı kullanmamanız, daha az uygulama kullanmanız yararınıza olacaktır. Sizinle beraber arkadaşlarınız da Snapchat kullanıyorsa o halde farklı mesajlaşma uygulamaları indirmek yerine Snapchat’te grup sohbeti oluşturmak daha mantıklı bir seçim olabilir.

Snapchat’te Grup Sohbeti Nasıl Yapılır?

Snapchat’te grup sohbeti yapmak oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki talimatları adım adım uygulayarak Snapchat’te grup sohbeti oluşturabilirsiniz.

Snapchat uygulamasını başlatın.

uygulamasını başlatın. Arkadaşlar ekranına gidin.

Sağ üst köşedeki “Yeni Sohbet Ekle” butonuna basın.

butonuna basın. Sohbete dahil etmek istediğiniz kişilerin isimlerini girin.

Sohbete dahil etmek istediğiniz arkadaşları eklediğinizden emin olduktan sonra hemen alt kısımdaki mavi butona tıklayın.

Snapchat Grup Sohbetleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Snapchat’te grup sohbeti oluşturmadan önce Snapchat’in grup sohbetleri için getirdiği özellikler ve kısıtlamalar hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var.

Snapchat grup sohbetlerinin kapasitesi siz de dahil olmak üzere 32 kişi ile sınırlıdır. Daha fazla kişi eklemek isteyenler için ise Telegram’ı önerebiliriz. Telegram, 100.000 kişilik kapasiteside grup sohbetleri oluşturmanızı sağlar. Snapchat grup sohbetlerinde gönderilen mesajlar ise 24 saatin sonunda otomatik olarak silinir.