Sosyal Medya Temalı En İyi 5 Film Önerisi

Sosyal medya, kullanıcıların ürettiği içeriklerden oluşan çevrimiçi bir ağ olarak tanımlanabilir. Sosyal medya; haberler, kişisel düşünceler, gündelik olaylar gibi çeşitli amaçları ihtiva eder. Kullanıcılar bu sosyal medya hesaplarını eğlence, bilgi alma ve bilgi paylaşma gibi birden fazla gaye ile yönetebiliyorlar.

Sosyal medya ile daha önce tanışma fırsatı olmayan veya kendi istekleriyle tanışmayan insanlar, sosyal medyanın mükemmel bir yer olduğunu düşünebilir ancak sosyal medya ilk başlarda bu kadar zararlı olmasa da günümüzde internet kullanıcılarının üzerinde envaitürlü psikolojik sorunlara yol açtı.

İnsanlar sosyal medya yüzünden siber zorbalıklara uğradı, fiziki zorbalıklardan sonra bir de psikolojik zorbalıklara maruz kaldı, FOMO (Fear of Missing) adında yeni bir psikolojik rahatsızlık ortaya çıktı, reel dünyadan soyutlandı, uyku bozuklukları yaşamaya başladı.

Film sektörüne de sosyal medya sayesinde yeni konular çıktı; siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın tarihi gibi sayısız yönetmen, sayısız konularla sinemada izleyiciler ile buluştu. Bu yazıda size, bize göre sosyal medya temalı en iyi 5 film önerisinde bulunacağız.

1. Nerve (2016)

Nerve, adından da anlaşılabileceği gibi, oyun üzerine kurulu bir filmdir. Bu oyuna izleyici ve oyuncu olarak iki farklı şekilde girilebiliyor. Oyuncular, ödeme yapan izleyicilerin isteklerini yerine getirmek zorundadır. Ödemeler ise doğrudan oyuncuların hesabına yatar.

Ana karakter Vee, kendini kanıtlamak ve yeni maceralara atılmak için bir heves ile oyuna girer. Vee, oyunun başlarında basit görevler alır fakat gece ilerlemeye devam ettikçe görevlerin zorlaştığını ve bunun bir oyun olmaktan çıktığını fark eder. Oyundan ayrılmak istediğinde bunun sandığı kadar basit olmadığını görür.

IMDb: 6,5

2. The Social Network (2010)

En az dört veya beş senedir sosyal medya kullanıcısıysanız muhtemelen Facebook’u da kullanmışsınızdır. The Social Network, Harvard Üniversitesi’nin öğrencisi Mark Zuckerberg’in Facebook’u yaratma aşamalarını konu alıyor. Film, Mark Zuckerberg’in bu devrim niteliğindeki fikrinin nasıl gerçekleştiğini anlatıyor.

IMDb: 7,7

3. Cyberbully (2015)

Cyberbully, siber zorbalığın nasıl ölüm ile sonuçlanabileceğini işliyor. Sosyal medyada, eski erkek arkadaşının kendisi hakkında yaptığı aşağılayıcı paylaşımları gören genç kız, okuldan tanıdığı bir bilgisayar korsanından, eski erkek arkadaşının hesabını ele geçirmesini ister ama bilgisayar korsanının bunu yapamayacağını söylemesi üzerine onun sandığı kadar marifetli biri olmadığını görür.

Birkaç dakika sonrasında bilgisayar korsanından tekrar bir mesaj alır, mesajda eski erkek arkadaşının hesabının bilgileri vardır. İlerleyen zamanlarda ise bilgisayar korsanının aslında arkadaşı olmadığını öğrenir.

IMDb: 6,9

4. We Live In Public (2009)

We Live In Public, Web 2.0 teknolojisinin öncülerinden Josh Harris’in hayatını ele alıyor. Josh Harris’in ne kadar vizyoner biri olduğunu bu film ile öğrenebiliyoruz.

IMDb: 7,2

5. Terms and Conditions May Apply (2013)

Terms and Conditions May Apply, internette gizlilik kavramının bulunmadığını, kayıt olma aşamasında hiçbir zaman okunmayan sözleşmelerin kullanıcıların haberi dahi olmadan ne sıklıkla değiştiğini, kullanıcı verilerinin ne şekilde kullanıldığını ve devlet kurumlarının istenilen bilgilere ne kadar kısa sürede ulaşabildiğini anlatıyor.

IMDb: 7,4