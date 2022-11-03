Günlük hayatta birçok şey ile karşı karşıya kalıyoruz. En önemliside boş zamanlarda bilgisayar oyunlarına çok meraklıyız. En azından büyük bir kesim boş zamanlarında bilgisayar oyunları oynamakta. Biz de bu durumu düşündük ve stres atmak için oynayabileceğiniz bilgisayar oyunlarını sizler için derledik.

Stres Atmak İçin Bilgisayar Oyunları

PUBG

CS:GO

Left 4 Dead

Euro Truck Simulator 2

Battlefield 1

Need For Speed

Forza Horizon

PES

FIFA

NBA



PUBG

Bir haritada uçaktan atladığınızı ve bulduğunuz silahlar ile rakiplerinize karşı savaştığınızı düşünün. İşte PUBG tam olarak sizden bunu istemektedir. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla beraber diğer kişilere karşı savaşacaksınız. Ancak, haritanın daraldığını ve harita dışında kalırsanız bir süre sonra öleceğinizi şimdiden söyliyelim.

CS:GO

Hiç şüphesiz yılların oyununu buraya koymamak olmazdı. Kimi insanlar stres atmak için oynarlar ama daha fazla stres olurlar. Ancak, kaliteli bir ekip ile stres atmak için oynayabileceğiniz oyunlardan biri de Counter Strike’dır.

Left 4 Dead 2

Zombi öldürmek ve onlardan kurtulmak bir de içinde hikaye varsa en iyi oynayabileceğiniz stres oyunu odur. İşte devreye burada Left 4 Dead 2 girmekte bu sayede çok büyük ihtimalle stres atacağınıza garanti verebiliriz. Düşük sistem gereksinimine sahip olan oyun aynı zamanda müzikleri ile de eğlenceli durmaktadır.

Euro Truck Simulator 2

Müzik açıp yolların tozunu almak isteyen takipçilerimizi buraya alabiliriz. Öyle ki binlerce kişinin direksiyon başında ve aracının içinde konforunu sağlamak istediği ve eğlendiği oyun aynı zamanda düşük sistem gereksinimleri ile oynanabilmektedir.

Battlefield 1

Vatanı savunmak isteyen takipçilerimizi buraya toplayabiliriz. Öyle ki birçok kişinin beğendiği oyun Osmanlı İmparatorluğunun savaşınıda anlatmaktadır. Birçok kişinin 1. Dünya Savaşı oyununda en çok istediğiniz şeylerden biri de yüksek grafikler, müzikler ve oyun dinamikleridir. Bu oyun tüm özellikleri karşılamakta.

Need For Speed

Bir araba yarışı oyununu stres atmak için oynayabileceğiniz bilgisayar oyunları arasına almasak olmazdı. Sahanın tozunu atmak isteyenler için Need For Speed oyunu birebir bir oyundur. Birçok oyunu olduğu için sadece bir genel adını koyduğumuzu hatırlatalım.

Forza Horizon

Yine birçok oyunu olduğu için genel adını koyduğumuz oyunlardan biri de Forza Horizon’dur. Milyonların oynadığı oyun birçok kişi tarafından sevilmekte ve Need For Speed’e göre daha iyi olduğu düşünülmektedir.

Pes

Gelgelelim stres atmak için oynayabileceğiniz futbol oyunlarına. Bu oyunlar herkes tarafından oldukça sevilmektedir. Öyle ki stres atmak isteyenlerin bilgisayar başında oynayabileceği oyunlar arasında Pes’te bulunmakta. Geçmişten günümüze Pes oyunları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.

FIFA

PES’in en büyük rakibi ve PES’ten daha önce çıkan FIFA serisi milyonların kalbini çalmış ve en çok sevilen oyunlar arasında yerini almıştır.

NBA

Birçok serisi bulunan oyunu stres atmak için oynayabileceğiniz bilgisayar oyunları arasına koymasak olmazdı. Öyle ki birçok arkadaşın kapıştığı oyun en iyi basketbol oyunları arasında yer almaktadır.

Bu içeriğimizde stres atmak için bilgisayar oyunlarını derledik. Sizler bu listede hangi oyunların yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.