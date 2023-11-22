SimCity BuildIt APK'da, düzenli ve canlı bir şehir inşa ederek sıralamadaki oyuncuları geride bırakın. Diğer şehirlerle bağlantı kurun, ticaret yapın veya savaşın.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Electronic Arts ve Maxis işbirliği ile oyunculara sunulan SimCity APK, Android platformlardaki en iyi şehir kurma oyunlarından birisidir. Kendi hayal gücünüzdeki şehri kurun ve düzeni sağlayın. Tüm kararları sizin verdiğiniz bu oyunda, sadece binalar inşa etmiyorsunuz. Oyun aynı zamanda çeşitli ticaret yolarını kurmanızı ve kaynakları insanlara doğru bir şekilde ulaştırmanızı istiyor.

SimCity BuildIt içerisindeki şehriniz ne kar büyüdüyse, o kadar karmaşıklaşmaya gebe demektir. Bunun yaşanmamasını istiyorsanız, stratejinizi doğru belirlemeli ve trafik yoğunluğunu en aza indirmelisiniz. Büyüdükçe sorunlar da peşinizden gelecek demektir. Trafik ve kalabalık sorunlarının haricinde, çevredeki çöpleri ve gerçek yaşama dair sorunları tespit ederek temizlemelisiniz.

SimCity BuildIt APK İndir

SimCity BuildIt APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz güzel ve kapsamlı bir oyundur. Boş zamanlarınızı iyi değerlendirmek ve kendi şehrinizi kurmak istiyorsanız, SimCity BuildIt APK indirin ve canlı bir metropol tasarlayın.

Ayrıca, oyun içerisinde başka şehirlerle de yarış halindesiniz. Bu nedenle diğer şehirlerle bağlantılar kurmalı, kulüplere katılmalı ve ticaret yapmalısınız. Tabii ki her komşu şehrinizle barışçıl olmayacaksınız. Uyuşmadığınız ve sevmediğiniz şehirlere karşı savaş ilan edin ve çılgın felaketler başlatın.

SimCity BuildIt Özellikleri