Telefondan Video İzlerken Ses Gelmiyor, Çözümü Nedir?

Günün yorgunluğunu atmak için telefonunuzdan sevdiğiniz bir içeriği açtığınızda karşılaşmak isteyeceğiniz en son şey o can sıkıcı sessizliktir. Bazen ses ayarlarının sonuna kadar açık olduğundan emin olsanız bile telefondan video izlerken ses gelmiyor sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Neyse ki bu durum, çoğu zaman cihazınızın hoparlöründe kalıcı bir hasar olduğu anlamına gelmez. Genellikle arka planda çalışan uygulamaların çakışması, farkında olmadan açık kalan bir Bluetooth bağlantısı veya anlık bir yazılım hatası bu sessizliğin temel sebebidir. Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntemle sorunu çözebilirsiniz.

Telefondan Video İzlerken Ses Gelmiyor, Çözüm Yolları Neler?

Telefonun ve videonun ses seviyesini kontrol edin.

Telefonun sessizde olmadığından emin olun.

Telefonu kapatıp açın.

Bluetooth'u kapatın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonun kılıfını çıkarın.

Hoparlörü temizleyin.

Telefonun kulaklık modunda olup olmadığını kontrol edin.

Telefonun ve Videonun Ses Seviyesini Kontrol Edin

Çoğu zaman sorun sandığımızdan çok daha basittir. Ses tuşuna bastıktan sonra ekranda çıkan panelden müzik notası simgesinin yani medya sesinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca YouTube, TikTok veya Instagram gibi uygulamaların video oynatıcılarının üzerinde bulunan küçük hoparlör simgesine dokunarak videonun kendi sesinin kapalı olmadığnı da mutlaka kontrol etmelisiniz.

Telefonun Sessizde Olmadığından Emin Olun

Özellikle iPhone kullanıcıları için cihazın sol tarafındaki fiziksel sessize alma anahtarı, bazen farkında olmadan kapalı konuma gelebilir. Android cihazlarda ise "Rahatsız Etmeyin" modu aktifken bazı medya sesleri kısıtlanabilir. Telefonunuzun ses profilinin sessiz" veya titreşim modunda olması, bazı uygulamaların otomatik olarak sessiz başlamasına neden olabilir. Bu yüzden genel ses profilini "Sesli" moda alarak tekrar deneyin. Bunu ayarlar sayfasındaki Ses menüsü üzerinden yapabilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Karşılaşılan yazılım hatalarının en hızlı çözümü cihazı yeniden başlatmaktır. Telefonunuz uzun süredir açık kaldıysa, arka planda çalışan ses sürücüleri veya uygulamalar çakışmış olabilir. Telefonu tamamen kapatıp tekrar açmak, geçici önbelleği temizler ve sesle ilgili takılan işlemleri sonlandırarak sorunu büyük ihtimalle çözer.

Bluetooth'u Kapatın

Telefonunuz, kablosuz kulaklığınıza, bluetooth hoparlöre veya aracınızın multimedya sistemine otomatik olarak bağlanmış olabilir. Bu durumda video açıkken ses telefondan değil, bağlı olduğu diğer cihazdan çıkar. Bluetooth'u tamamen kapatarak sesin telefonun kendi hoparlörüne yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için cihazın ayarlar sayfasındaki Bağlantılar kategorisine girin ve bleutooth'u kapatın.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Uygulamayı bulup üzerine dokunun.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

Yalnızca belirli bir uygulamadan ses gelmiyorsa problem, o uygulamaya ait önbellek dosyalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü yukarıda yer alan adımları uygulayarak önbellek dosyalarını temizleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra söz konusu uygulamayı açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsünü açın.

"Yazılım Güncellemesi" kategorisine girin.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Telefonun Kılıfını Çıkarın

Kullandığınız kılıf, akıllı telefonun alt veya üst kısmında bulunan hoparlör çıkışlarını kapatıyor olabilir. Sesin boğuk gelmesi veya hiç gelmemesi gibi bir durumda kılıfı çıkarıp videoyu tekrar oynatmayı deneyin. Eğer ses düzeldiyse hoparlör deliklerini kapatmayan yeni bir kılıf edinmeniz gerekebilir.

Hoparlörü Temizleyin

Telefonunuzu cebinizde veya çantanızda taşıdığınızda, hoparlör kısmına zamanla toz ve kir dolabilir. Bu birikintiler, ses çıkışını fiziksel olarak engelleyerek sesin gelmemesine neden olur. Örneğin yumuşak uçlu bir fırça ile hoparlör deliklerini nazikçe temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde hoparlörün kalıcı zarar görmesine neden olabilirsiniz.

Telefonun Kulaklık Modunda Olup Olmadığını Kontrol Edin

Bazen kulaklık girişine giren toz ve nem, telefonun hâlâ bir kulaklık takılı olduğunu sanmasına neden olabilir. Ekranın üst kısmında bir kulaklık simgesi görüyor musunuz? Eğer kulaklık takılı olmadığı hâlde bu simge varsa veya telefon "kulaklık modunda" takılı kaldıysa kulaklık girişini nazikçe temizlemek veya bir kulaklığı takıp birkaç kez çıkarıp takmak sorunu düzeltebilir.