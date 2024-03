The Penguin Dizisi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

The Batman evreninde geçecek The Penguin dizisi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. 2022 yılında duyurulan ve merak içerisinde beklenmeye başlanan dizinin çekimleri 2024 yılının şubat ayı içerisinde tamamlandı.

En iyi mini diziler arasında yerini almaya hazırlanan The Penguin çok yakında izleyiciler ile buluşacak. Peki, The Penguin ne anlatıyor? Bu rehberde yeni diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

The Penguin Dizisi Konusu

Lauren LeFranc tarafından yaratılan dizi, Penguin olarak bilinen Oswald Cobblepot'a odaklanacak. Dizide Gotham City'de yaşamını sürdüren Oswald, yeraltı suç dünyasının kontrolünü ele geçirmek için önemli adımlar atacak.

The Penguin Dizisi Fragmanı

The Penguin Dizisi Oyuncuları

Colin Farrell

Cristin Milioti

Rhenzy Feliz

Myles Humphus

Alex Anagnostidis

Emily Meade

Adrienne Acevedo Lovette

Senaristliğini Lauren LeFranc'ın üstlendiği dizinin oyuncuları arasında Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Myles Humphus, Alex Anagnostidis ve daha pek çok isim yer alıyor.

Dizide Oswald Cobblepot yani Penguin karakterini Colin Farrell canlandıracak. Farrell, 2022 yılında vizyona giren The Batman filminde de aynı rolü oynamıştı. Sofia Falcone karakterini ise Cristin Milioti canlandıracak.

Farrell daha önce 2022 yılında vizyona giren The Banshees of Inisherin, 2019 yapımı The Gentlemen, 2015 yılında vizyona giren The Lobster, 2014 yılında yayımlanmaya başlayan True Detective ve daha pek çok yapımda yer aldı.

2005-2014 yılları arasında yayımlanan How I Met Your Mother, 2022 yılında yayımlanmaya başlayan The Resort, 2013 yılında vizyona giren The Wolf of Wall Street (Para Avcısı), 2021-2022 yılları arasında yayımlanan Made for Love ve daha birçok yapımda yer aldı.

The Penguin Dizisi Yayın Tarihi

Duyurulduğu günden itibaren merak içerisinde beklenmeye başlanan The Penguin dizisi 2024 yılının sonbahar aylarında izleyiciler ile buluşacak. Sekiz adet bölümden oluşacak yapım, popüler dijital yayın hizmeti Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden yayımlanacak.

Bu rehberde The Penguin ne anlatıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. The Batman (2022) spin-off'u olan dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.