Ücretsiz Dosya Paylaşabileceğiniz En İyi Bulut Servisleri

Dünyanın en çok kullanılan bulut dosya depolama servisi Dropbox haricinde farklı bir servis mi arıyorsunuz? İşte bu yazımızda Dropbox'a alternatif olabilecek ve kullanıcıları cezbeden özelliklere sahip olan bulut servislerini derledik. Dropbox alternatifi en iyi bulut servisleri:

Son yıllarda kullanımı hızla artan ve dosya paylaşımını kolay hale getiren bulut dosya depolama servislerinin birçok olumlu yanı bulunuyor. Çoğu kullanıcılardan zorunlu hesap istemezken, arayüzleri de oldukça anlışır ve kolaydır. Tek yapmanız gereken dosya yüklemek, bir dosya linki almak ve linki paylaşmak.

WeTransfer, bir seferde 2GB'a kadar dosya göndermenizi sağlar. Ancak istediğiniz kadar kullanabildiğiniz için limitsiz olarak 2 GB'a kadar boyutu olan dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. Dosyaları bir e-postaya gönderebilir veya yüklenen dosyaların bağlantılarını sohbet yoluyla, başka bir yerde paylaşmak için alabilirsiniz.

Fakat yüklenen dosyaları bir şifreyle korumak veya silindiklerinde kontrol edilmesini istiyorsanız, bir abonelik için ödeme yapmanız gerekebilir. Ücretsiz dosya saklama süresinin yedi günle sınırlı olduğunu unutmayın.

SendTransfer, dosyaları e-postayla saniyeler içinde paylaşmanıza olanak tanır ve tamamen ücretsizdir. Başlamak için dosyanızı sağlanan dosya yükleyici kutusuna sürükleyin. D osyayı göndermek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini, bir mesaj (eklemek isterseniz) ve elbette kendi e-posta adresinizi yazmanız yeterli olacaktır.

SendTransfer ile 10 GB'a kadar dosya gönderebilirsiniz ve her iki tarafta da bant genişliği kısıtlaması yoktur. Dosya yüklerken, dosyaların SendTranfer sunucularında saklanmalarını da istediğiniz süreyi belirleyebilirsiniz. (varsayılan değer yedi gün)

Yalnızca ekran görüntüsü yüklemek ve bunu arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız Snaggy harika bir tercih olabilir. Yüklediğiniz ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya efektlerle değiştirebilirsiniz. Size sunulan bağlantı linkini kopyalayarak ekran görüntünüzü internet aleminde paylaşabilirsiniz.

Droplr popüler bir ekran görüntüsü paylaşım ve işbirliği hizmeti olarak bilinir ancak her türlü dosyayı göndermek için kullanabilirsiniz. Paylaşılabilir bir bağlantı almak için bilgisayarınızdan bir dosyayı sürükleyip bırakmanız yeterli olacak. Paylaştığınız dosyalar tüm platformlarda ve uygulamalarda otomatik olarak önizlenebilir.

Ayrıca Droplr; Gmail, Slack ve Trello gibi popüler servislerle bütünleştiği için bu servislerin arayüzde dosya paylaşımı yapmak çok kolay hale geliyor. Droplr kullanıcılara 4GB değerinde bulut depolama ve 2GB'a kadar dosya yükleme olanağı sunuyor.

Ge.tt, bir süredir kullanımda olan bir diğer basit ekran görüntüsü yükleme servisidir. Fotoğraf albümlerini anında paylaşmak için olabildiğince sade çalışan bir arayüze sahip. Ge.tt’i kayıt olmadan kullanırsanız 250 MB’lık bir depolama limiti ile çalışacak ve dosyalarınız 30 gün sonra silinecektir. Ücretsiz bir hesap oluşturursanız 2GB’a kadar bir depolama kapasitesi alırsınız ve yüklenen dosyaları daha uzun süre saklayabilirsiniz.

Dosya önizlemeleri, dosya boyutu sınırının olmaması, bağlantı özelleştirmesi ve şifre koruması sayesinde Smash'in ücretsiz sürümü gerçek olamayacak kadar başarılı. Smash'de 14 günlük dosya saklama süresi ve indirme sayfanızın görünümünü kişiselleştirme seçeneklerini de elde edersiniz.