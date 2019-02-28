Blogunuz için Hakkında Sayfası Oluşturmanın Püf Noktaları

Blogunuz için hakkında sayfası oluşturmanın çok basit olduğunu düşünmemelisiniz, bu düşünce olsa olsa yanılsama olur. Hakkında sayfaları, insanların blog açtıktan sonra en çok zorlandıkları kısımdır. Bu yazıda ne yazacağınızı sizlere söyleyemeyeceğim ama nasıl yazacağınıza dair bir takım tavsiyeler vereceğim.

Ne yazdığınız, hangi konularda yazdığınız, blogunuzun hakkında sayfasını oluştururken önemli bir yol gösterici olacaktır. Blogunuz için hakkında sayfasını yazmaya başlamadan önce şunları gözden geçirmelisiniz:

Blogunuz kişisel bir blog mu? Yoksa genel bir blog mu? Önce bunun üzerinde durmalısınız. Kişisel bir bloğa sahipseniz ve yazılara kendinizden bir şeyler katarak okuyucuya orada olduğunuzu hissettirebiliyorsanız, “Hakkında” değil de “Hakkımda” sayfası oluşturmalısınız.

Bu blogu bir günlük gibi de kullanıyor olabilirsiniz, bir konuda fikirlerinizi sergilemek için de kullanıyor olabilirsiniz. Teknoloji, oyun, sosyal medya veya bütün bunlardan farklı olarak kitaplar, filmler, diziler hakkında düşüncelerinizi kaleme alan birisi misiniz? Yazın, onların sizin için ne kadar önemli olduğunu yazın, onlarla nasıl tanıştığınızı yazın. Kendinizden bahsedin. Hakkınızda merak edilenleri onlara verin, soru işaretlerini yok edin!

Genel bloglar (birden fazla yazarı olan ya da olabilecek bloglar) için yazıyorsanız, yazabileceğiniz iki tip yazı modeli var: Hakkında ve Hakkımızda. Bu iki tipten birini seçmek tamamen sizin kararınıza bağlıdır. Blogunuzu tanıtmak istiyorsanız “Hakkında” sayfasını kullanmalı, blogun yazarlarını, gece gündüz demeden emek sarfeden o değerli kişileri tanıtmak istiyorsanız “Hakkımızda” sayfasını kullanmalısınız.

Hakkında sayfasında tamamen blog ile merak edilebilecek şeyleri yazmalısınız. Bunlar neler olabilir? Blogun kuruluş tarihi, kurulma amacı, kimlerin liderliğinde kurulduğu ve ilgili soruların cevapları olabilir.

Hakkımızda sayfasında ise blog yazarlarına da yer vererek onlara kendilerini tanıtma imkanı sunmanız, onlar için hoş bir jest olacaktır. Hakkımızda sayfasında da Hakkında sayfasında olabilecek şeyleri yazmalısınız. Blogun açılış amacı, kuruluş tarihi ve yazarları ile ilgili detaylar, hakkımızda sayfasında mutlaka olması gereken şeylerden bazılarıdır.

Sayfanızı tamamladıktan sonra durmalı ve kendinize şu soruyu sormalısınız: Bu sayfada hangi cümle fazlalık? O bilgiyi bulmanız için beş-on kez okumanız gerekebilir. Okuyun ve bulun. Sayfanın kusursuz olduğuna inanana kadar durmayın.