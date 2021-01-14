Muhtemelen hemen herkes, en az bir kere de olsa, telefon rehberinden istemeden birisini silmiştir. Eğer bunu yaşadıysanız, endişe etmenize gerek yok çünkü akıllı telefonlarda silinen numaralar nasıl geri getirilir sorusuna çok daha yakından göz atacağız. İşte olası bir durumda kullanabileceğiniz silinen numaraları geri getirme yöntemleri!

Yazımızın devamında hem Android hem de iOS için çeşitli yöntemler ile karşınızda olacağız. Yine de başlamadan önce bu tip kazalara bir kez daha kurban olmamak adına çevrim içi rehber yedekleme servislerine göz atmanızı tavsiye ederim.

Android Telefonda Silinen Numaraları Geri Getirme

Google Kişiler internet sitesini ziyaret edin.

internet sitesini ziyaret edin. Soldaki menüden Kişiler sekmesini seçin.

sekmesini seçin. Daha Fazla seçeneğini seçip Kişileri Geri Yükle butonuna tıklayın.

iPhone'da Silinen Numaraları Geri Getirme

Ayarlar uygulamasını açın ve iCloud sekmesine girin.

uygulamasını açın ve sekmesine girin. Kişiler kutucuğunu kapalı hale getirin.

getirin. Uyarı ekranı çıkarsa iPhone'umda Tut seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Kişiler kutucuğunu açık hale getirin.

getirin. Ardından Birleştir kutucuğuna tıklayın.

Her iki yöntemi uygulayabilmek için kişi rehberinizin daha öncesinde Gmail ya da iCloud servisi ile yedeklenmiş olması gerekiyor. Eğer halihazırda bulunan bir yedekleme yoksa, ne yazık ki rehberinizden sildiğiniz kişiyi kurtarmanız mümkün olmayacak.

Ayrıca her iki yöntemde de silinen kişileri kurtarmak için otuz gün süre sınırı yer alıyor. Eğer sildiğiniz kişiyi silmenizin üstünden otuz gün geçti ise, ne yazık ki o kişiyi kurtarma seçeneğiniz bulunmuyor.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki yöntemler işe yaradı mı ve rehberinizden sildiğiniz kişiyi kurtarmanız mümkün oldu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.