Valorant Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Valorant siyah ekran sorunu, çevrim içi tabanlı FPS oyununun oynanamamasına yol açarak deneyimi doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Bu problemin ortaya çıkmasının birden fazla nedeni vardır. Bunlar arasında güncel olmayan ekran kartı sürücüsü, güvenlik duvarı, antivirüs veya farklı bir faktör olabilir.

Bu rehberde Valorant siyah ekranda kaldı, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer bilgisayarınızda böyle bir problem ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

Valorant Siyah Ekran Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Görüntü modunu değiştirin.

Windows'u güncelleyin.

Güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Güvenlik Duvarı'nda Valorant'a izin verin.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Oyunu silip tekrar yükleyin.

Valorant siyah ekranda kalıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant gerekli olan izinlere erişemezse oyun çalışmayabilir veya siyah ekran problemiyle karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.

Valorant simgesinin üzerine sağ tıklayın ve ardından "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. "Evet" butonuna tıklayarak işlemi onaylayın. Sorun düzelirse oyunun simgesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğine basın.

"Uyumluluk" sekmesini görüntüleyin ve "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini işaretleyin. Böylece oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak açılacaktır.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birine tıklayın

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonunu seçin.

Görüntü Modunu Değiştirin

Tam ekran modundan pencereli moda veya pencereli moddan tam ekran moduna geçiş yapmayı deneyin. Bunun için Alt+Enter kısayolunu kullanabilirsiniz. Eğer bu kısayol görüntü modları arasında geçiş yapılmasını sağlamazsa ayarlar menüsünden modu değiştirebilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Güç Modunu Değiştirin

Güç modunu değiştirmek için ekranın sağ alt köşesinde yer alan pil simgesine basın. Güç modu seçenekleri arasından "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı dizüstü bilgisayarlarda güç modu seçeneklerinin ismi farklı olabilir.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartını güncelleme işlemi için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem mevcut. Bu yöntemlerin ilkinde Intel, NVIDIA ya da AMD'nin resmî web sitesine girmeniz ve ekran kartınıza uygun güncel sürücüyü bulup indirmeniz gerekiyor. Ardından yükleme işlemini uygulayabilirsiniz.

İkinci yöntem ise driver güncelleme programı kullanmaktır. Bu hizmetler, güncel sürücüleri bulup güncelleme işlemini gerçekleştirir. Böylece zamandan tasarruf edebilir ve sürücülerin kolayca güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Güvenlik Duvarı'nda Valorant'a izin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü açın.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.

"Ayarları Değiştir" butonuna basın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" butonuna tıklayın.

Valorant'ı seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerini işaretleyin.

İşlemi onaylayın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Güvenlik Duvarı üzerinden Valorant'a izin verdiğiniz hâlde problem düzelmediyse antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Antivirüs programını geçici olarak kapattıktan hemen sonra oyunu açın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Oyunu Silip Tekrar Yükleyin

Valorant siyah ekranda kaldı sorunu devam ediyorsa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyin. Silme işlem için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarda yüklü olan programı veya oyunu kapsamlı şekilde siler.

Bu rehberde Valorant siyah ekran sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer bu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.