Vin Diesel, filmleri ile dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Peki, 54 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en başarılı filmler neler? Bu yazıda çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları sıraladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Film kariyerine 1990 yapımı Awakenings ile başlayan Vin Diesel, özellikle 2001 yılında vizyona giren The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmindeki Dominic Toretto karakteriyle dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Diesel, bu zamana kadar pek çok filmde oynadı. Bu yazıda dünya genelinde hemen hemen herkes tarafından tanınan Diesel'ın yer aldığı birbirinden başarılı filmleri bir arada topladık.

En İyi Vin Diesel Filmleri Listesi

The Fast and the Furious serisi

Riddick serisi

Find Me Guilty

Boiler Room

Bloodshot

Knockaround Guys

xXx

The Last Witch Hunter

Babylon A.D.

The Pacifier

Yukarıda Diesel'ın yer aldığı en başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

The Fast and the Furious Serisi

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez ve dahası

The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisi kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hâle geldi. Aksiyon düzeyinin oldukça yüksek olduğu seride Diesel, Dominic Toretto karakterini canlandırdı. Sokak yarışlarına tanık olduğumuz seri 5 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı.

Riddick Serisi

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Radha Mitchell, Cole Hauser, Vin Diesel ve dahası

Aksiyon, korku ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Riddick serisi de tüm dünyada oldukça popüler serilerden bir tanesidir. Başarılı seride Diesel, Richard B. Riddick isimli karakteri canlandırıyor. Büyük beğeni toplayan seri, anti kahraman Riddick'in maceralarını konu alıyor.

Find Me Guilty

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Vin Diesel, Peter Dinklage, Ron Silver ve dahası

Jackie DiNorscio isimli bir gangster, mahkemede kendini savunur. 2006 yılında vizyona giren Find Me Guilty (Beni suçlu bulun) filminde Jackie karakterini Vin Diesel canlandırıyor. Biyografi, komedi ve suç ögelerini içeren yapım 2 saat 5 dakika uzunluğunda.

Boiler Room

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Nia Long ve dahası

Eğitim hayatında başarısız olan genç, borsa şirketinde çalışmaya başlar ve iş hayatında hızlı bir şekilde yükselir. Suç, dram ve gerilim ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini Ben Younger üstlendi. 2 saat uzunluğundaki film 2000 yılında vizyona girdi.

Knockaround Guys

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Jennifer Baxter, Dennis Hopper, Vin Diesel ve dahası

2001 yılında vizyona giren Knockaround Guys (Sıkı Dostlar) filminde gangsterlerin oğulları bir kasabaya gider ve tahmin bile edemeyecekleri bir bela ile karşı karşıya kalır. Dram, suç ve gerilim ögelerini içeren yapım 2001 yılında vizyona girdi. 1 saat 32 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Brian Koppelman ve David Levien üstlendi.

xXx

IMDb Puanı: 5,2

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone ve dahası

2017 yılında vizyona giren xXx (xXx - Yeni Nesil Ajan), Xander Cage isimli ajana özel bir görev verilir. Aksiyon, gerilim ve macera ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Rob Cohen yaptı.

Senaristliğini Rich Wilkes'ın üstlendiği film 88,3 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 277,4 milyon dolar hasılat elde etti. 2 saat 4 dakika uzunluğundaki film Netflix'in kütüphanesinde yer alıyor. Filmi ister tek başınıza ister Netflix Party sayesinde yanınızda olmayan arkadaşlarınızla beraber izleyebilirsiniz.

The Last Witch Hunter

IMDb Puanı: 5,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood ve dahası

2015 yılında vizyona giren The Last Witch Hunter (Son Cadı Avcısı) filminde Kraliçe Cadı tarafından ölümsüzlük ile lanetlenen Kaulder'ın maceralarına tanık oluyoruz. Fantastik, aksiyon ve macera ögelerini içeren yapımın yönetmenliğini Breck Eisner üstlendi. 146,9 milyon dolar gelir elde eden Son Cadı Avcısı 1 saat 46 dakika uzunluğunda.

Babylon AD

IMDb Puanı: 5,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Yeoh, Mélanie Thierry ve dahası

Bilim kurgu, aksiyon ve macera ögelerine sahip olan Babylon AD (Babil M.S.), Maurice Georges Dantec’in Babylon Babies romanından uyarlandı. 2008 yılında vizyona giren filmde Toorop'a oldukça riskli bir görev verilir. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki filmde Toorop karakterini Diesel canlandırdı.

Yönetmenliğini Mathieu Kassovitz'in yaptığı Babil M.S. isimli yapımın senaristliğini Mathieu Kassovitz ve Éric Besnard üstlendi. Pek çok izleyici tarafından beğenilen Babylon AD 72,1 milyon dolar hasılat elde etti.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Diesel'ın birbirinden başarılı yapımlarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.