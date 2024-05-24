Bütçe Dostu vivo Y36t Özellikleri ve Fiyatı
vivo Y36t özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor. Peki, bütçe dostu yeni akıllı telefonda hangi donanım bileşenleri bulunuyor? İşte merak edilen detaylar!
Bütçe dostu akıllı telefon modellerinin arasında yerini alan vivo Y36t özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, şık bir görünüme sahip olan telefon neler sunuyor?
Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan vivo V30e modelinin ardından yeni bir telefon daha piyasaya sürüldü. Bu rehberde vivo Y36t ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız.
vivo Y36t Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 14 tabanlı OriginOS 4
- Ağırlık: 185 gram
- Kalınlık: 8,39 mm
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Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan Y36t modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile beraber gelen cihaz 163,63 x 75,58 x 8,39 mm boyutlarında.
IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihaz 185 gram ağırlığında. Telefon siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
Telefonun arka tarafında 4x dijital yakınlaştırma dahil olmak üzere çeşitli özellikler içeren 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise yüz tanıma desteğine sahip 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Peki, vivo Y36t ne kadar fiyata satılıyor?
vivo Y36t Fiyatı
vivo Y36t modeli Çin'de 799 yuan (tahmini Türkiye fiyatı 7 bin 229 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.
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Bu rehberde vivo Y36t ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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