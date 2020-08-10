WhatsApp'ta Başkasına Gelen Mesajlar Nasıl Okunur?

WhatsApp uzun bir süredir dostlarımızla, ailemizle, iş arkadaşlarımızla ya da diğer kişilerle iletişim kurmak için kullandığımız en popüler mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Eğer WhatsApp'ta birine gelen mesajları okumak istiyorsanız bunun için kullanabileceğiniz bazı yazılımlar bulunuyor. Peki, WhatsApp'ta başkasına gelen mesajları nasıl okursunuz? Bu durumdan nasıl korunabilirsiniz?

Her ne kadar etik bir durum olmasa da WhatsApp uygulamasındaki bazı açıklardan faydalanıp sevgilinize, dostlarınıza, ailenize, iş arkadaşlarınıza ya da diğer kişilere gelen mesajları okuyabilmenizin bazı yolları bulunuyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey ise WhatsWeb for Whatscan isimli uygulamayı indirmek.

WhatsWeb for Whatscan sevgilinize gelen mesajları okumak için kullanabileceğiniz en iyi yazılımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Yalnızca Android cihazlarda çalışan bu uygulamayı kullanmak ise oldukça basit.

WhatsWeb for Whatscan Nasıl Kullanılır?

Başkalarının mesajlarını okumak için kullanabileceğiniz WhatsWeb for Whatscan oldukça basit bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun öncesinde Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon ve mesajlarını okumak istediğiniz kişinin telefonuna ihtiyacınız var.

Yukarıda yer alan bağlantıdan ya da buraya tıklayarak WhatsWeb for Whatscan uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin. Uygulamayı akıllı telefonunuza ya da tabletinize kurun ve giriş yapın. Mesajlarını okumak istediğiniz akıllı telefondan 'WhatsApp Web' sekmesine giriş yapın ve WhatsWeb for Whatscan uygulamasındaki QR Kod'u okutun.

Bu üç adımlık işlemlerin ardından bağlantı sağladığınız cihazda var olan ve var olacak tüm sohbetler, görseller ve medyalar sizin cihazınıza da gelmiş olacak. Cihazı kullanan kişi başka bir cihazla bağlantı sağlarsa ya da var olan bağlantıyı sonlandırırsa mesajların 'artık' size gelmeyeceğini hatırlatalım. Bu gibi durumlarda aynı işlemleri tekrarlamanız gerekiyor.

WhatsWeb for Whatscan'den Nasıl Korunursunuz?

Eğer kendi cihazınız üzerinde benzer işlemlerin gerçekleştirildiğini ya da gerçekleştirilebileceğini düşünüyorsanız bunun önüne geçebilmek adına yapabileceğiniz bazı işlemler var.

WhatsApp uygulamasına giriş yapın. Ayarlar menüsünde yer alan 'WhatsApp Web / Masaüstü' sekmesine tıklayın. Bu alanda 'Giriş Yapılan Cihazlar' menüsünü göreceksiniz. En alttaki 'Tüm Cihazlardan Çık' alanına tıklayın.

Bu menüde kullandığınız cihazın WhatsApp Web ya da WhatsApp Masaüstü aracılığı ile iletişim kurduğu cihazları görebilirsiniz. Ayrıca cihazların sahip olduğu platformu, son giriş tarihini ve konumunu öğrenmeniz de mümkün.