WhatsWeb For Whatscan İndir: WhatsApp çalma, WhatsApp hesabı ele geçirme için Android telefonda kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhatsWeb For Whatscan, dilediğiniz kişinin WhatsApp hesabını ele geçirmek için kullanabileceğiniz çalışan tek uygulama. Android telefonunuza ücretsiz indireceğiniz uygulamayla saniyeler içinde istediğiniz kişinin WhatsApp mesajlarını telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Üstelik sadece QR kod okutarak bunu yapabiliyorsunuz. Android platformunda kullanılabilen uygulama, Android telefonlar üzerinden emsajları aktarabilme özelliğini sunuyor.

WhatsWeb For Whatscan Nedir

WhatsApp çalma, WhatsApp hesabı ele geçirme düşüncesinde olan kullanıcılara yönelik hazırlanmış, pratik bir uygulama olan WhatsWeb For Whatscan ile son derece hızlı bir şekilde sevgilinizin WhatsApp konuşmalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken onun telefonunda WhatsApp uygulamasını açıp sohbet ekranı – menü - WhatsApp Web yolunu izlemek, çıkan karekodu WhatsWeb For Whatscan’e okutmak.

Tek cihazda 2 WhatsApp hesabı kullanma imkanı da veren uygulamayla sevgilinizin, arkadaşınızın WhatsApp kişilerinden sohbet geçmişine, son gönderdiği fotoğraf ve videolardan sohbet listesine her yerden erişme şansınız oluyor. Kullanımı oldukça basit ve tüm cihazlarda çalışıyor.

WhatsWeb For Whatscan İndir