Bilgisayarınızdaki yerel yazılımların haricinde kaç program kullanıyorsunuz? Bilgisayar kullanıcılarının büyük bir kısmı, bilgisayarlarında gereksiz yazılımlara yer verir. Bu yazılımlardan bazıları halen popülerlik içerisindeyken, geriye kalan yazılımlar ise düpedüz tehlikeli ve tamamen art niyetlidir.

Bu yazıda, gereksiz, bir zamanlar kullandığınız ancak artık kullanmamanız gereken faydasız ve genellikle artık kullanımının kullanıcı için zarar teşkil ettiği uygulamaları derliyoruz. İşte Windows kullanıcılarının hemen kurtulması gereken 9 gereksiz uygulama!

1. QuickTime

QuickTime, Apple’ın video oynatıcısıdır. MacOS’ta hala güncelliğini koruyor ama 2016 yılından bu yana Windows sürümü için destek sunmuyor.

Apple, QuickTime isimli bu yazılımın Windows platformuna olan tüm desteğini çektiğini açıklamasının ardından çok geçmeden Trend Micro, yazılımın içinde birkaç kritik açığın bulunduğunu bildirdi. Apple, Windows platformuna olan güncellemeyi hiçbir zaman kullanıcılara vermeyeceği için artık QuickTime’nin bilgisayarınızda yer alması güvenli değildir.

2. CCleaner

Bilgisayardaki yararsız, gerek duyulmayan şeyleri hızlıca temizlemek için güvenilir bir Windows uygulaması olan CCleaner, saygınlığını yitirdi. Bildiğiniz üzere, CCleaner’in izin almadan yaptığı zorunlu güncellemelere ve sisteme zararlı yazılımlar dağıttığına geçtiğimiz yıllarda şahit olmuştuk.

3. Gereksiz Bilgisayar Temizleme Yazılımları

Bilgisayar kullanıcılarının çoğu bir PC temizleme programına ihtiyaç duyuyor ve kendilerini yükleme mecburiyetinde hissediyor. Bu PC temizliğinden sorumlu programlar genellikle işe yaramaz ve zararlı programlardan oluşuyor.

Yüklü programlar arasında MyCleanPC veya PC Optimizer Pro gibi programlar yer alıyorsa, bu programları kaldırmanız gerekmektedir. Gereksiz dosyalardan güven içinde kurtulmak için Windows’un yerleşik araçlarından faydalanmanızı tavsiye ederiz.

4. uTorrent

uTorrent de tıpkı CCleaner gibi bir zamanların en sevilen programları arasında yer alıyordu. Yıllar geçtikçe uTorrent de CCleaner ile aynı sonu paylaşmaya mahkum edildi. uTorrent günümüzde güvenilmez programlar arasında yer alıyor.

uTorrent, arayüzünün reklamlara boğulmasının yanı sıra Conduit Toolbar gibi önemsiz tarayıcı uzantıları için teklifler de içeriyordu. Elbette uTorrent’in tek suçu bunlar değildi. uTorrent’in en büyük suçu, kullanıcılara haber vermeden kripto madenciliği ile ilişkilenmesi oldu.

5. Shockwave Player

Adobe, 2020 yılında desteğini çekmeyi planladığından Adobe Flash Player’ın popülerliği yavaştan bitiyor. Adobe, Adobe Flash Player ile benzer kaderi paylaşan Adobe Shockwave Player’a Nisan 2019’da destek verilmeyi durdurdu.

6. Java

Bir zamanlar oldukça yaygın bir biçimde kullanılan Java şu anda çok az web site tarafından kullanılıyor. Chrome ve Firefox’un modern sürümleri de Java’yı desteklemiyor. Java’ya dayanan bazı yazılımları kullanmıyorsanız veyahut Java ile geliştirme yapmıyorsanız, Java kullanmaya bir son vermelisiniz.

7. Microsoft Silverlight

Silverlight, tarayıcınıza zengin içerik sunan Adobe Flash’ın benzer halidir. Yıllar önce birçok web sitesi tarafından kullanıldığından Silverlight’ı kullanmak da kullanıcılar için şart oluyordu.

Firefox ve Chrome yıllardır Silverlight’ı desteklemiyor. Silverlight sadece çoğu kişinin kullanmaması gereken Internet Explorer’da resmi olarak desteklenmektedir. Silverlight’ı kaldırırsanız muhtemelen hiçbir değişiklik gözlemlemeyeceksinizdir.

8. Önemsiz Tarayıcı Uzantıları ve Araç Çubukları

Windows 10’da nelerin kaldırılacağı merak edilirken açık adaylardan biri de tarayıcınızda yer alan önemsiz araç çubukları oldu. Araç çubukları geçmiş zamanlarda çok daha büyük bir problemdi ama Chrome’un ve diğer tarayıcıların modern sürümleri, araç çubuklarının kullanıcılara neden olduğu problemleri çok daha azalttı. Fakat işe yaramaz, spam uzantılar ise hala kontrol edilemez durumda.

Bing Araç Çubuğu, Ask Araç Çubuğu, Yahoo! Araç Çubuğu veya Babylon Araç Çubuğu gibi araç çubuklarından birini bile kullanıyorsanız, onu hemen kaldırın ve ardından tarayıcınızdaki eklentileri ya da uzantıları inceleyin. Tarayıcınızdaki her şeyden haberdar olduğunuzdan emin olun.

9. Winrar

Bir dosyayı açmak veya bir dosyayı sıkıştırmak için kesinlikle faydalı olsa da WinRAR en iyi seçenek değildir. Program, lisansı yüzünden tüm bilgisayarların bir parçası haline geldi. WinRAR’ın deneme sürümünü ücretsiz olarak indirebilirsiniz, fakat bir süre sonra WinRAR sizden ödeme yapmanızı talep eder fakat WinRAR, ödeme yapmadığınız için sizi programı kullanmaktan alıkoymaz.

7-Zip çoğu bilgisayar kullanıcısının ihtiyacını karşılayan ücretsiz ve basit bir programdır. WinRAR yerine 7-Zip'i deneyimleyebilirsiniz. Eğer 7-Zip’i beğenmezseniz PeaZip’i deneyebilirsiniz.