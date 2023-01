Windows'ta Birden Fazla Program Aynı Anda Nasıl Başlatılır?

Windows işletim sisteminde sürekli kullandığınız pek çok program varsa ve bunları tek tek başlatmak zor geliyorsa, anlatacağımız yöntem sayesinde bu işlemi tek bir tıklamayla kolayca çözebileceksiniz. Peki, Windows'ta birden fazla programı aynı anda açma işlemi nasıl yapılır?

Bilgisayarınızda yüklü olan programları Windows başlangıcında otomatik çalıştırma izni vermek, sistem başlangıç süresini olumsuz yönde etkilediğinden devre dışı bırakmak daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Bu işlemi Görev Yöneticisi'ndeki Başlangıç sekmesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun dışında, sistemi rahatlatmak amacıyla sonlandırdığınız programları daha sonra tekrar başlatmak da zahmetli bir iş olabiliyor ancak sizler için anlattığımız yöntemi kullanarak belirlediğiniz programları tek tıkla başlatabilmeniz mümkün olacak. İsterseniz hemen anlatıma başlayalım.

Birden Fazla Programı Aynı Anda Açma Adımları

Masaüstünde sağ tıklayın.

Yeni sekmesine girin.

"Metin Belgesi" aracına tıklayın.

Programların kurulu olduğu dizini açın.

Dizini kopyalayın.

Programın kısayol adını not alın.

Metin belgesini görüntüleyin.

En üst satıra @echo off yazıp Enter'a basın.

cd "Bu kısma programın kurulu olduğu dizini yazın" komutunu girin.

Enter'a basın.

start "Bu kısma programın kısayol adını yazın" komutunu girin.

Enter tuşuna basın.

cd "Bu kısma diğer programın kurulu olduğu dizini yazın" komutunu girin.

Enter tuşuna basın.

start "Bu kısma diğer programın kısayol adını yazın" komutunu girin.

Enter'a basın.

exit yazın.

Dosya menüsüne tıklayın.

"Farklı Kaydet" seçeneğini seçin.

Dosya adını belirleyin.

Kayıt Türü bölümünden ".bat" seçeneğine tıklayın.

"Kaydet" butonuna basın.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda aynı anda birden fazla programı çalıştırabilmeniz mümkün. Bunun için sadece bazı adımları sırası ile uygulamanız yeterlidir. Bu rehberde Google Chrome ile CCleaner'ın aynı anda açılmasını anlattık fakat siz farklı programların açılmasını sağlayabilirsiniz.

İlk olarak yeni bir Metin Belgesi oluşturuyor ve kenarda bekletiyoruz. Ardından, programların kurulu olduğu dizine yani C:\Program Files ya da C:\Program Files (x86) klasörlerinden uygun olana gidiyoruz. Burada, otomatik olarak başlatacağımız programın yolunu kopyalamamız gerekiyor.

Önce programın konumunu, daha sonra da programı çalıştıran kısayolun adını not almamız gerekecek. Aynı anda başlatmak istediğiniz, dilediğiniz kadar programı not aldıktan sonra oluşturduğumuz metin belgesini açıyoruz ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenliyoruz. İlgili alanları, not aldığınız program konumlarıyla değiştirebilirsiniz.

@echo off cd "C:\Program Files\CCleaner" start CCleaner64.exe cd "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application" start chrome.exe exit

Gerekli düzenlemeleri yaptıysanız, yukarıdaki menüden Dosya > Farklı Kaydet adımları izliyoruz. Kayıt Türü bölümünü Tüm Dosyalar olarak seçtikten sonra Dosya Adı bölümünü “başlat.bat” şeklinde kaydediyoruz.

Uzantısı .bat olması önemli, “başlat” bölümünü dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Dosyayı kaydettikten sonra çift tıkladığınızda, listeye eklediğiniz programlar otomatik olarak başlatılacaktır.

Bu yazıda Windows bilgisayarlarda aynı anda birden fazla programın açılabilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca Windows işletim sistemine sahip PC'lerde klasörlerin nasıl şifrelenlediğini merak ediyorsanız Windows'ta klasörler nasıl şifrelenir sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.