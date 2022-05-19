Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Steam Fiyatı Ciddi Oranda Zamlandı!

Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Steam fiyatı ile gündeme geldi. Dünyanın en popüler simülasyon oyununun fiyatı çok ciddi oranda arttı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından oynanan video oyununun fiyatı ne kadar oldu? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan Euro Truck Simulator 2, 18 Ekim 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. Kısa süre içinde çok büyük bir başarı elde eden ETS 2, oyuncuların büyük bir kısmı tarafından beğenilmişti.

Euro Truck Simulator 2 (ETS 2) Steam Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olması ile dikkatleri üzerinde toplayan simülasyon oyunu, bu kez fiyat yükselişi ile gündeme geldi. Söz konusu oyunun Steam sayfasını görüntüleyen oyuncular, uygulanan zam nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Steamdb verilerine göre Euro Truck Simulator 2, uzun bir süredir 39 TL fiyat etiketi ile popüler dijital oyun mağazası üzerinden satılıyordu. Video oyunu, bazı günlerde gerçekleştirilen indirimler sayesinde 9,75 TL’ye düşüyordu ve böylelikle söz konusu yapım çok daha az ücret ödenerek satın alınabiliyordu.

Oyunun Steam fiyatı ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Alınan karar sonucunda başarılı simülasyon oyununun ücretinde çok büyük bir artış yaşandı. Oyunun fiyatı 39 TL’den 149 TL’ye yükseldi. Şu anda oyunun Steam sayfasını görüntülediğiniz takdirde zamlı fiyat ile karşılaşacaksınız.

American Truck Simulator (ATS) Steam Fiyatı da Arttı

Fiyat artışı yalnızca Euro Truck Simulator 2 ile sınırlı kalmadı. American Truck Simulator isimli video oyununun Steam fiyatı da önemli ölçüde arttı. SCS Software tarafından geliştirilen ve yayımlanan American Truck Simulator, uzun bir süredir dijital oyun mağazasında 59 TL fiyat ile satılıyordu.

American Truck Simulator adlı video oyununun dijital oyun mağazasındaki fiyatı 59 TL’den 149 TL’ye yükseldi. Tıpkı ETS 2 gibi bu oyunda da ücret konusunda çok büyük bir artış meydana geldi.

Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator isimli oyunlara uygulanan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.