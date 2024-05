xdefiant-sistem-gereksinimleri

XDefiant 21 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürüldü ve Ubisoft’un en iyi çıkış yapan oyunlarından biri haline geldi. Oyuncular tarafından çokça beğenilen XDefiant bakalım arkasına aldığı bu rüzgari koruyabilecek mi? Eğer siz de bu oyuna bir şans vermek istiyorsanız XDefiant sistem gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.

XDefiant, “CoD killer” (Call of Duty katili) olarak adlandırılıyor. Zamanında pek çok böyle oyun çıkmış olsa da maalesef hiçbiri Call of Duty serisini tahtından edemedi. XDefiant çok iyi bir Call of Duty alternatifi olarak şu an oyuncular tarafından epey oynanıyor. İleride ne olur bilemiyoruz ancak XDefiant oldukça iyi bir oyun olmuş diyebiliriz.

XDefiant Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11 (64 bit)

: Windows 10, Windows 11 (64 bit) İşlemci : AMD Ryzen 3 3100 @ 3,6 GHz, Intel i3-10105F @ 3,7 GHz veya daha iyisi

: AMD Ryzen 3 3100 @ 3,6 GHz, Intel i3-10105F @ 3,7 GHz veya daha iyisi RAM : 8 GB (çift kanal)

: 8 GB (çift kanal) Ekran Kartı : AMD RX 5500 XT (4GB), Intel ARC A380 (6GB), NVIDIA GTX 1050TI (4GB) veya daha iyisi

: AMD RX 5500 XT (4GB), Intel ARC A380 (6GB), NVIDIA GTX 1050TI (4GB) veya daha iyisi Depolama : 35 GB kullanılabilir depolama alanı (SSD)

: 35 GB kullanılabilir depolama alanı (SSD) DirectX: DirectX 11 ve DirectX 12

* 1080p ve 60 FPS, düşük ayarlar için geçerlidir.

XDefiant Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler)

: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler) İşlemci : AMD Ryzen 3 3100 @ 3,6 GHz, Intel i3-10105F @ 3,7 GHz veya daha iyisi

: AMD Ryzen 3 3100 @ 3,6 GHz, Intel i3-10105F @ 3,7 GHz veya daha iyisi RAM : 16 GB (çift kanal modunda çalışıyor)

: 16 GB (çift kanal modunda çalışıyor) Ekran Kartı : AMD RX 5500 XT (8GB), Intel ARC A750 (8GB), NVIDIA GTX 1060 (6GB) veya daha iyisi

: AMD RX 5500 XT (8GB), Intel ARC A750 (8GB), NVIDIA GTX 1060 (6GB) veya daha iyisi Depolama : 35 GB kullanılabilir depolama alanı (SSD)

: 35 GB kullanılabilir depolama alanı (SSD) DirectX: DirectX 11 ve DirectX 12

* 1080p ve 60 FPS, yüksek ayarlar için geçerlidir.

XDefiant Kaç GB Yer Kaplar?

XDefiant bilgisayarınızda 35 GB depolama alanı talep ediyor. 2024 yılında çıkan çevrimiçi bir FPS oyununa göre son derece makul.

XDefiant sistem gereksinimleri bakımından yüz güldüren bir oyun. Çok fazla sistem istemeyen XDefiant pek çok cihaz tarafından rahatlıkla oynanabilecek düzeyde. GTX 1050TI gücünde bir ekran kartı ve 8 GB RAM ile XDefiant’ı akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

XDefiant sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız XDefiant’ı kaldırıyor mu? Siz XDefiant’ı oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.