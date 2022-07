XML Dosyası Nedir, XML Ne Demek?

İngilizcesi eXtensible Markup Language olan yani Türkçesi ile Genişletilebilir İşaretleme Dili olan XML, insanların ve işletim sistemleri tarafından okunabilmesine olanak sağlayan bir metin işaretleme dilidir. Veri transferinin başrolü olan XML, HTML diline çok benzetilmektedir ancak biraz benzesede aynı görevleri değil farklı görevleri üstlenmektedirler. Peki ya XML dosyası nedir? Gelin detaylıca bakalım.

XML Nedir?

XML Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bir metin işaretleme dilidir. Daha çok veri transferi denince akla gelir, genellikle yazılımcıların bildiği bu dil bir programlama dili gibidir ancak bir o kadar da değildir. Çünkü amacı programlama dillerinin yanı sıra veri saklamak ve veri transferi yapmaktır. Hatta neredeyse tüm işletim sistemleri ve cihazlarda okunabilir.

XML Dili ile hazırlanmış dosyalar; ".XML" olarak adlandırılır. XML Dilinin standartı W3C taradından sağlanmış ve SGML'nin basit bir alt kümesi olarak kabul görür.

Bir XML Örneği: "<adi>Tamindir</adi>"

Yukarıda basit bir XML örneği görüyorsunuz biraz baktığınızda dikkatinizi çeken şey XML'nin HTML dilinin yapısına çok benzediğini göreceksiniz.

Peki ya HTML ve XML Farkı Nedir?

İki dilde TAG'lar ile oluşur ancak HTML veri görüntülemeye yararken XML veri transferi ve saklama işlevini görür.

XML Dinamik veri saklar HTML ise statik web sayfalarını gösterir.

HTML Sadece sunucu tarafında çalışır.

XML'in Amacı veri saklamak ve veri transferi yapmaktır.

XML Uzantısı Nedir?

.XML Uzantılı dosya yapısı büyük ve küçük harflere duyarlı bir dildir. XML Dili ile birçok farklı dilde oluşturulabilmektedir. Tükçesi Genişletilebilir İşaretleme Dili olan XML, dosya yapısının uzantısı .XML'dir.

XML Ne İşe Yarar?

Veri transferi.

Verilerin taşınması.

Verilerin paylaşılması.

Verilerin yayımlanması.

Verilerin saklanması.

Verilerin yedeklenmesi.

Platform değişiklikleri.

XML ile Neler Yapılabilir?

Google Shopping Feed oluşturulabilir.

Veritabanı aktarımı gerçekleştirilebilir.

E-ticaret için Veri katmanları oluşturulabilir.

Site haritası oluşturulabilir.

XML Dosyası Nasıl Açılır?

Açmak istediğiniz .XML uzantılı dosyaya gelin.

Sağ tıklayın.

Birlikte Aç butonuna tıklayın.

Not defteri seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

MasOS işletim sistemli bilgisayarlarınızda TextEdit uygulamasını seçerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak XML dosyasını not defteri ile açmak pek verimli değildir. Bu yüzden XML ile açılabilecek metin editörleri kullanmanızda fayda var. Sizler için bazılarını aşağıda listeledik.

Notepad++

EditPlus

OpenOffice

Notepad++

HTML Kodlarını en kolay yazabildiğiniz uygulamalardan biri olan Notepad++, açık kaynak kodlu bir kod düzenleyicidir. Bu program birçok dili desteklemektedir. Bazıları: C, C++, C#, Java, XML. Kullanımı oldukça kolay olan uygulamayı ücretsiz bir şekilde cihazınıza kurabilirsiniz. Uygulamada birden fazla dil desteği bulunmaktadır.

EditPlus

Windows için üretilen metin düzenleyici, Windows'un kendi içinde bulunan Not Defterine göre daha fazla işleve sahip bir programdır. Notepad++ gibi bu uygulamamızda da birçok dili destekliyor. Bazıları: HTML, CSS, PHP, ASP, Java, JavaScript

OpenOffice

Windows ve MacOS işletim sistemi destekli olan bu uygulama sayesinde XML dosyalarınızı düzgün bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Programın içerisinde gelen birçok özellik bulunmaktadır sizler OpenOffice Writer uygulaması ile XML dosyalarınızı düzgün bir şekilde açabilirsiniz. Program ücretsiz ve Türkçe dil desteği sağlamaktadır.

XML Dosyalarını Web Siteleri ile Açma

Eğer yukarıda bahsettiğimiz yöntemler içinize sinmedi ve program yüklemek ile uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki web siteleri sayesinde .XML uzantılı dosyalarınızı rahatlıkla açabilirsiniz. Sizler için aşağıda bazı siteler verdik.

XmlGrid.net

GROUPDOCS

XmlGrid.net

Bu web sitesi XML dosyalarınızı en okunaklı bir şekilde açmanıza olanak sağlar. Diğer program ve sitelere göre en kullanışlı web sitelerindendir. Burada yapmanız gereken Open File bölümüne gelip .XML uzantılı dosyanızı seçmek, daha sonra Submit diyerek XML dosyanızı herhangi bir kod olmadan görebileceksiniz.

GROUPDOCS

GROUPDOCS Web sitesi sayesinde .XML uzantılı dosyalarınızı rahatlıkla açabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece dosyanızı yüklemeniz ve açılmasını beklemeniz işlem kısa sürede tamamlanmış olacaktır.

XLM Dosyalarını Excel Kullanarak Açma

Bilgisayarınızda Excel olduğundan emin olun.

Yeni bir Excel dosyası oluşturun.

Excel dosyasını açın.

Sol üst taraftan dosya seçeneğine tıklayın.

Sol tarafta "Aç" seçeneği olacaktır.

seçeneği olacaktır. Aç seçeneğine tıklayın.

Bulunan sayfada "Bu bilgisayar" seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. XML Dosyanızı arama bölümünden arayın ve açın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

XML Dosyalarını Excel üzerinden açmak pek sağlıklı olmaya bilir. Ancak yine de iş görebileceğini söylebiliriz. XML dosyanızı açtığınızda karşınıza; "Lütfen bu dosyayı nasıl açmak istediğinizi seçin" yazısı çıkacaktır. 3 Farklı yolu deneyerek hangisi kullanışlı ise onu kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlere XML nedir, XML ne işe yarar, XML dosyası nasıl açılır? Gibi soruları yanıtladık.