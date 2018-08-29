İnternet tarayıcılarından bildiğimiz Gizli Mod özelliği, tarama geçmişinizi gizli tutmak istediğinizde size kolaylık sağlıyor. Ancak mobil cihazlarımızdaki uygulamalarda, uygulama içi tarayıcı bulunduğundan gizli moda geçme seçeneğimiz olmuyor. Popüler video paylaşım platformu YouTube, Android uygulamasına getirdiği yeni özellik ile gizli mod seçeneğini aktif hale getirdi. Bizler de bu rehberde, YouTube’da gizli mod nasıl kullanılır? Anlatıyoruz.

YouTube’da Gizli Mod Nasıl Kullanılır?

YouTube Gizli Mod özelliği şu anda yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor. Bu özelliği kullanmak için uygulamayı güncellemeniz gerektiğini unutmayın.

YouTube uygulamasını açtıktan sonra sağ üstte profil resminizin bulunduğu butona tıklıyoruz. Bu seçenek ile Hesap seçenekleri ekranına gideceğiz.

Açılan pencerede Gizli Modu aç seçeneğine tıkladığınızda artık dilediğiniz gibi videolar arasında gezinebilirsiniz. İzlediğiniz videolar ve incelediğiniz kanallar, izleme geçmişiniz üzerinde etkili olmayacağından temiz bir YouTube ana sayfasına sahip olmanızı sağlayacaktır.

Son olarak, YouTube’u gizli modda kullandığınızda bölgesel ayarlarınız da sıfırlanacağından dolayı Trendler sekmesinde dünya genelinde trend olan içerikleri göreceksiniz. Bu ayar bir kullanıcı hesabına bağlı olmadığından değiştirebilmeniz de mümkün.