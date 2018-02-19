Dünyanın önde gelen video paylaşım sitesi olan YouTube, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bunu meslek haline getirerek düzenli videolar çeken ve güzel paralar kazanan Youtuber’ları da görünce, herkes bir kanal açıp para kazanmanın cazibesine kapılabiliyor. Eğer sizin de bir kanal fikriniz varsa ya da çektiğiniz videoları herkesle paylaşmak istiyorsanız, bu rehberimizde YouTube kanalı nasıl açılır? sizlere anlatacağız.

YouTube, iyi içerik üreten ve kurallara uyan içerik oluşturucularına emeğinin karşılığını veriyor. Tüm dünyada fenomen haline gelen bu akımda, Türkiye’den de birçok popüler Youtuber yer alıyor. Özgün içeriklerden oluşan bir kanala sahipseniz, diğer kullanıcılar tarafından fark edilerek kısa sürede binlerce takipçiye ulaşabilir hatta bu işten para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Bunun için elbette belirli bir sayıya ulaşmanız gerekiyor, burada yer alan haberimizde detayları sizlerle paylaşmıştık. Ancak biraz azim ve çalışma hevesiyle siz de popüler bir YouTube kanalına sahip olabilirsiniz. Gelin ilk iş olarak, YouTube kanalı nasıl açılır adım adım inceleyelim.

YouTube Hesabı Oluşturma

YouTube hesabınız yoksa, doğal olarak bir YouTube kanalınız da olamaz. Eğer daha önceden bir hesap oluşturduysanız, oturum açarak diğer adımlara geçebilirsiniz.

İlk adım olarak YouTube ana sayfasının sağ üst köşesindeki Oturum Aç butonuna tıklıyoruz.

Mevcut bir Google hesabınız varsa, YouTube hesabınız da olacaktır. Giriş yaparak sonraki adımlara atlayabilirsiniz. Google hesabınız yoksa Diğer seçenekler menüsünden Hesap oluştur seçeneğine tıklıyoruz.

Hesap oluşturma sayfasındaki bilgileri dolduruyoruz ve Sonraki adım butonuna tıklıyoruz.

Google hesabımızı başarıyla oluşturduk. Şimdi de YouTube ile devam et butonuna tıklıyoruz. YouTube’a otomatik olarak giriş yapmış olmanız gerekiyor. Aksi durumda yine sağ üst köşeden az önce oluşturduğunuz hesabınızla giriş yapabilirsiniz.

YouTube Kanalı Oluşturma

YouTube ana sayfasında arama çubuğunun hemen sağında yer alan Yükle düğmesine tıklıyoruz.

Daha önceden bir isim belirlemediyseniz, videonuzun altında görünecek kanal ismini yazabilirsiniz. Burada ister kendi adınızı, isterseniz de kanalınız için düşündüğünüz adı yazabilirsiniz.

İşte tüm adımlar bu kadar! Artık sizin de bir YouTube kanalınız var ve videolarınızı dilediğiniz gibi yayınlamaya başlayabilirsiniz. Telif hakkı vb. engellere takılmamak için YouTube Topluluk Kuralları sayfasını incelemenizi tavsiye ediyoruz.