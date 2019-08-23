YouTube Önerileri Nasıl Kaldırılır?

Video paylaşım platformu olan YouTube’un tavsiye ettiği alakasız videoları görmek istemeyebilirsiniz. Bir video izlerken kenar çubuğunda yer alan videolar, dikkatinizi dağıtabilir. Ancak YouTube’un tavsiye ettiği videoları gizleyebilmeniz mümkün. YouTube önerilerini kaldırmanın en hızlı ve en güvenli yolu bir tarayıcı uzantısıdır.

Bazı tarayıcı uzantıları sayesinde YouTube önerilerini gizleyebilirsiniz. YouTube önerilerini gizleyen tarayıcı uzantıları Chrome, Firefox, Opera ve diğer popüler tarayıcılar için kullanılabilir. Bu yazıda, YouTube önerilerinin nasıl kaldırılacağını öğreneceksiniz.

Remove YouTube Recommended Videos uzantısını Google Chrome’a ekledikten sonra YouTube önerileri kenar çubuğu, bir sonraki video, kullanıcı yorumları ve video önerileri gizlenir. Remove YouTube Recommended Videos, Chromium tabanlı uzantıları destekleyen çoğu tarayıcıda çalışır.

Remove Youtube's Suggestions, YouTube'un önerdiği videoları ve kenar çubuğundaki önerilen videoları gizleyen açık kaynaklı bir eklentidir. Remove Youtube's Suggestions’da yorumları, anasayfada ve kenar çubuğunda görünen videoları gizleyebilirsiniz. Uzantı seçeneklerinden gizleme işlemini ayarlayabilirsiniz. Remove Youtube's Suggestions’ı Firefox tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

ImprovedTube, YouTube tavsiyelerini gizleme konusunda biraz farklı bir yaklaşım sergiliyor. ImprovedTube, her şeyi gizlemek yerine YouTube sayfasının belirli öğelerini gizlemenize yardımcı olur. Örneğin, yorumlar, ilgili videolar ve daha fazlasını gizleyebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kısımların görünmesini sağlayabilirsiniz.

ImprovedTube’da mini video oynatıcı (aşağı kaydırırken) ve göz sağlığı için mavi ışık filtresi gibi özellikler de bulunuyor. ImprovedTube’u Opera tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

Options, Chrome, Firefox, Opera ve Safari için kullanılabilir olan bir tarayıcı uzantısıdır. Options, bazı YouTube öğelerini ve özelliklerini engellemenize ve YouTube'un size gösterdiği içerikler üzerinde ince ayarlar yapmanıza yardımcı olur.

YouTube önerileri engelleme listemiz, Quietube ile sona eriyor. Bu listedeki diğer engelleyicilerden biraz farklı çalışıyor. Öncelikle Quientube’un web sitesine gidin. Açılan sayfada “quientube” yazısının yer aldığı butonu yer imlerinize ekleyin. Daha sonra izlemek istediğiniz bir YouTube videosu açın ve hemen ardından yer imlerinize eklediğiniz quietube’a tıklayın. Böylece beyaz bir sayfa üzerinde sadece izlemek istediğiniz video açılacak.