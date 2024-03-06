YouTube Reklamı Nasıl Verilir? Küçük İşletmenizi Büyütün

Eğer bir YouTube Premium abonesi değilseniz, muhtemelen video izlerken reklamlara denk gelmişsinizdir. Her ne kadar reklamlar o an seyir keyfinizi etkilese de şirketlerin pazarlama stratejileri açısından oldukça önemlidir. Çünkü pek çoğumuz izlediği reklamlardan etkileniyor ve gördüğü ürünleri alıyoruz.

Peki bu durumdan faydalanarak YouTube'da reklam gören kişi değil de reklam vermek isteyen kişi olmak isterseniz ne yapacaksınız? Merak etmeyin, bu rehberimizde YouTube reklam verme işlemi hakkında bilgi bilmeniz gereken her şeyi sizler için anlattık..

YouTube Reklamcılığı Nedir?

Google Ads ile yapılan YouTube reklamcılığında amaç marka bilinirliğini artırmaktır. Dijital pazarlama yöntemleri arasında yer alan YouTube reklamcılığı faaliyetleri kapsamında YouTube’da takipçi ve abone sayısını artırmak için video içerikler yayınlanır. Aynı zamanda yayınlanan video içeriklerin daha çok izlenmesi de hedeflenir.

YouTube reklamcılığı, bağlantılı olduğu marka ve kişiye ait web sitenin trafiğini de artırır. İyi kurgulanan video içerikler hedef kitle harekete geçirilebilir. YouTube geniş kullanıcı kitlesine sahip olduğu için sponsorlu reklamlarla kısa sürede markaların birçok kişiye ulaşmasını sağlar.

YouTube Reklam Türleri Nelerdir?

Markaların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayan YouTube reklam türleri şu şekilde sıralanabilir:

Skippable Video ADS (Atlanabilir Reklamlar): 5-10 saniye reklam izlendikten sonra reklamı atla seçeneği sunar. Atlanabilir reklamlar, video oynatıcı üzerinde ana videodan önce ve sırasında oynatılır. Video oynatıcısında videodan sonrada oynatılabilen bir reklam türüdür.

5-10 saniye reklam izlendikten sonra reklamı atla seçeneği sunar. Atlanabilir reklamlar, video oynatıcı üzerinde ana videodan önce ve sırasında oynatılır. Video oynatıcısında videodan sonrada oynatılabilen bir reklam türüdür. Sponsored Card Ads (Sponsorlu Kart Reklamlar) Videoların sağ köşelerinde yer alır. Bildirim formatında sunulan Sponsorlu Kart Reklamlar hem masaüstü hem de mobil cihazlardan izlenebiliyor. Sponsorlu Kart Reklamlar, videonun içinde yer alır. Reklamlar, video içeriğine uygun olarak hazırlanır.

Videoların sağ köşelerinde yer alır. Bildirim formatında sunulan Sponsorlu Kart Reklamlar hem masaüstü hem de mobil cihazlardan izlenebiliyor. Sponsorlu Kart Reklamlar, videonun içinde yer alır. Reklamlar, video içeriğine uygun olarak hazırlanır. Truview Discovery ADS (Truview Keşfet Reklamları): Video sayfa, arama sonuçları ve ana sayfada gösterilirler. Truview Keşfet Reklamları, 3 satırlık bir açıklamadan oluşur. Ayrıca bu reklam türünde thumbnails görsellerde yer alıyor.

4. Display ADS (Görüntülü Reklamlar)

YouTube reklam türleri arasında yer alan Display ADS (Görüntülü Reklamlar), sadece masaüstü cihazlarda görüntülenebiliyor. Diğer bir ifadeyle Görüntülü Reklamlar, sadece YouTube’un web sitesinden izlenebiliyor.

5. Non Skippable Video ADS (Atlanamayan Video Reklamlar)

Non Skippable Video ADS (Atlanamayan Video Reklamlar), 5 saniye geçse dahi yine ekranda oynatılır. Bu reklamlar videoların başı, ortası veya sonunda gösteriliyor. Reklamın geçilebilmesi için bitene kadar izlenmesi gerekiyor. Bundan dolayı Atlanamayan Video Reklamlar için ödeme yapılmalıdır. Ödeme, reklamın gösterildiği her kişi üzerinden hesaplanır.

6. Bumper ADS (Bumper Reklamlar)

Bumper ADS (Bumper Reklamlar) sayesinde reklamla verilmek istenen mesaj sadece 6 saniyede verilir. Bumper Reklamlar içerisindeki mesajlar, net ve kısa şekilde belirtilir.

7. Overlay ADS (Yer Paylaşımlı Reklamlar)

Overlay ADS (Yer Paylaşımlı Reklamlar), videoların %20’sini kaplıyor. Videonun içerisinde yer alan bu reklamların amacı, kişiyi reklamı verenin web sitesine yönlendirmektir. Yer Paylaşımlı Reklamlar hem web uygulamaları hem de masaüstünde gösterilir.

YouTube Reklam Verme İşlemi

YouTube reklam verme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak yoksa YouTube hesabı oluşturulmalıdır.

Yukarıdaki hesap yani profil oluşturma işleminin ardından linke tıklanmalıdır.

tıklanmalıdır. Linke tıkladıktan sonra ziyaret edilen sayfada “Reklam Vermeye Başlayın” butonuna basılmalıdır.

YouTube reklam verme sayfasına giderek reklamın verileceği kanalın URL’si kopyalanır.

Kopyalanan URL, “Başla” butonuna basıldıktan sonra ekrana gelen gerekli alana yapıştırılır.

Reklam metni ve ön izleme resmi belirlenip “Devam” tuşuna tıklanır.

Reklama tıklayan kişilerin web sitesine mi, YouTube kanalına mı gidecekleri belirlenir.

Bütçe ve hedef kitle belirlenir. Burada hedef kitle çok iyi belirlenmelidir. Aksi takdirde verdiğiniz emekler boşa gidebilir. Çünkü hedef kitle, reklamı izlenmesi gereken kişilere izleterek belirlenin bütçenin karşılığını almanızı sağlar.

En son adımda faturalandırma işlemi yapılır. Google Adwords hesabı seçilip faturalandırma aşaması da tamamlanır.

YouTube reklam verme işleminde yapılan ödeme sonrasında reklamlar direkt yayınlanmaya başlamaz. Editörler, reklamı detaylı şekilde inceleyip uygun olup olmadığını belirler. Reklam yayına alınmaya uygunsa YouTube kullanıcılarına sunulur. Reklam, yukarıda kopyalanan URL’den takip edilebilir.