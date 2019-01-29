YouTube Videolarınız için Telifsiz Müzik İndirebileceğiniz 5 Web Sitesi

YouTube'da telif hakkı alınmış bir kaynaktan fon müziği kullanırsanız, videonuzun yasaklanacağını unutmamak gerekiyor. Bu süreçte telif hakkına sahip olan üreticiye ödeme yapmanız gerekebilir. Bundan dolayı videolarınızda kullanmak için bulabileceğiniz en iyi telifsiz müziklerini barındıran siteleri derledik.

Özellikle günümüz internet dünyasında büyük öneme sahip olan telif hakları pek çok video üreticisi için sorun teşkil ediyor. Videolarınızda telif hakkı barındıran bir müziği 30 saniyeden fazla kullanmanız silinmesine neden olabilir. Bunun yerine telifsiz müzikler kullanmak sizin için büyük avantaj olacaktır.

Aşağıda yer alan sitelerdeki müzikler tamamen telifsiz olsa da video açıklamalarınıza üretici kaynaklarını yazmanız gerekebilir.

Bu site YouTube içerik oluşturucularının yerleşik sanatçılardan ve müzisyenlerden ücretsiz şarkılar aramasına seçenek sunuyor. Thematic'i kullanabilmeniz için kayıt olmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra her kategoriden müziği ücretsiz indirebiliyorsunuz.

Thematic'in en güzel özelliklerinden biri de kullanmak istediğiniz müziği sizden önce hangi YouTube kanallarının kullandığını görebiliyor ve bu videoları izleyebiliyor olmanız.

WOWA'nın web sitesinde sadece 20 parça var. Hepsi birbirinden özgün ve ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ancak bu sitenin en güzel yanı içindeki parçaların Creative Commons Zero (CC0) lisansıyla geliyor olması.

CC0 lisansı herhangi bir eseri ücretsiz, kişisel veya ticari nedenlerle kullanmanıza, uygun gördüğünüz şekilde düzenlemenize olanak sağlıyor. Yani Wowa'dan indirdiğiniz müziği kendinizce değiştirebilirsiniz.

Icons8 ücretsiz stok simgeler ve fotoğraflar için iyi bilinen bir kaynaktır ve artık ücretsiz olarak harika müzik ve ses parçaları sunuyor. Müzik koleksiyonu üç kategoriye ayrılmıştır: tema, tür ve ruh hali. Her biri seçimlerinizi daha da ayrıntılandırmak ve aradığınızı hızlı bir şekilde bulmak için alt kategorilere sahip.

TeknoAXE uzun yıllardır hizmet veriyor ve parçaların çoğu elektronik dans müziği, rock ve metaldir. 1500'ü aşkın oynatma listesini barındıran sitenin aynı zamanda bir YouTube kanalı da bulunuyor.

Özellikle müzik üreticilerinin buluştuğu CCHound'un en güzel yanı üreticiler tarafından oluşturulmuş olması. Sadece orijinal müziklerin yer aldığı siteye günümüzde aktif olarak yeni parçalar eklenmiyor ancak etiketler ve kategorileri kullanarak popüler müzikleri indirebilirsiniz.