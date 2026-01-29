Windows 10'un Yapamadığını Windows 11 Yaptı

Microsoft, Windows 11'de önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Hatta Windows 10'un yapamadığını yaparak işletim sisteminin önceki sürümüne göre önemli bir başarının altına imza attı. Görünüşe bakılacak olursa teknoloji devinin kullanıcıları yeni sürüme geçirme çabaları olumlu bir sonuç verdi.

Windows 11'in Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Windows 11, 1 milyar kullanıcıya kullanıcıya ulaştı. Üstelik bu başarı, Windows 10'un ilk 1 milyar kullanıcı sınırını aşmasından çok daha kısa bir süre içinde gerçekleşti. Duyuru bizzat Microsoft CEO'su Satya Nadella tarafından yapıldı. 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç açıklamasında bulunan Nadella, yıllık bazda yüzde 45'in üzerinde bir artış yaşandığını belirtti.

İki işletim sistemi arasındaki farkı daha net ortaya koymak adına net sayılar vermekte fayda var. Windows 11'in bir milyar kullanıcıya ulaşması, 1.576 gün alırken Windows 10'un aynı seviyeye gelmesi 1.706 gün sürdü. Arada 130 günlük bir fark bulunuyor. Bu da işletim sisteminin son sürümün benimsenme hızının önceki sürüme göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Esasında her iki işletim sisteminin de benzer süreçlerden geçtiğini görüyoruz. Windows 10'un piyasaya sürülmesinden sonraki üç yıl içinde bir milyar cihazda kullanılmaya başlanması hedeflenmişti fakat kullanıcıların önceki işletim sistemlerini bırakıp yeni sürüme geçmeleri tıpkı Windows 11'de olduğu gibi çok kısa sürmedi.

Teknoloji devi, geçmişten gelen tecrübesi sayesinde Windows 11'de daha farklı bir yol izledi. Kullanıcıları yeni işletim sistemine geçirmek için sürekli olarak etkili adımlar attı. Bu bazen dayatma noktasına gelse de istatistiklere bakacak olduğumuzda başvurulan yöntemlerin işe yaradığı görülüyor.