Dev Bataryalı iQOO 15R'nin Fiyatı Ortaya Çıktı! Bütçe Dostu Olacak

iQOO 15R ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan iQOO 15R'nin bu kez fiyatı sızdırıldı. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak akıllı telefon bütçe dostu olacak. Telefon ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisiyle birlikte gelecek.

iQOO 15R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15R'nin 50 bin rupiden (24 bin 93 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. iQOO'nun diğer telefonları Türkiye'de resmî olarak satılmıyor. Dolayısıyla yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7600 mAh

7600 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

iQOO 15R gücünü Snapdragon 8​ Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO 15'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen 7600 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryalı iQOO 15R'nin kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. iQOO'nun yeni telefonu ayrıca 8 GB RAM'e sahip olacak.

Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. iQOO 15R, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Akıllı telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye akdar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefon ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

iQOO 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olması beklenen iQOO 15R, 24 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok güçlü donanıma, yüksek şarj hızına ve dev bataryaya sahip olan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.