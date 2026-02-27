Yeni iPad'ler İçin Geri Sayım Başladı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi Burada!

Apple, merakla beklenen yeni ürünlerini önümüzdeki hafta düzenleyeceği dev etkinlikte görücüye çıkarak. Şirketin CEO'su Tim Cook tarafından da doğrulanan bu lansmanda tüm gözler özellikle iki yeni iPad modeline çevrilecek. Gelin yeni cihazların bizlere neler sunacağına hep birlikte göz atalım.

12. Nesil iPad ve M4 iPad Air'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre 12. nesil iPad modeli yaklaşan lansmanda sahneye çıkacak. A16 çipli eski modelin yerini alması beklenen model gücünü yeni A18 işlemcisinden alacak. Cihaz iPhone 16 serisi için geliştirilen güçlü işlemcisi sayesinde Apple Intelligence özelliklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca yeni modelde RAM kapasitesinin 6 GB'tan 8 GB'a yükseltilmesi bekleniyor.

Daha büyük bir ekran ve profesyonel düzeyde güç arayanlar içinse sahneye yeni iPad Air çok yakında raflardaki yerini alacak. Geçtiğimiz mart ayında M3 çipiyle güncellenen Air serisi yeni modelle birlikte M4 işlemcisine terfi edecek. Bununla birlikte serinin klasikleşen 11 inç ile 13 inçlik boyutları ve Touch ID özelliği yeni modelde de bulunacak.

Öte yandan her iki modelin de ortak noktası ise bağlantı teknolojilerinde yatacak. Zira cihazlar ilk kez iPhone 17 serisinde gördüğümüz N1 kablosuz bağlantı çipini bünyelerinde barındıracak. Böylelikle Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği standart hale gelirken AirDrop ve Kişisel Erişim Noktası gibi özelliklerin performansı da önemli ölçüde artacak.

Özellik 12. Nesil iPad Yeni iPad Air İşlemci A18 Çip M4 Çip RAM 8 GB 8 GB Yapay Zeka Apple Intelligence Desteği Apple Intelligence Desteği Bağlantı N1 Çipi N1 Çipi Ekran Boyutu 11 inç 11 inç / 13 inç Güvenlik Touch ID Touch ID

Yeni iPad Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Tim Cook'un da işaret ettiği gibi yeni iPad modelleri 2 Mart tarihinde düzenlenecek lansman etkinliği ile birlikte global pazarda resmi olarak tanıtılacak. Cihazların lansmandan hemen sonraki hafta ön siparişe açılması bekleniyor.

Apple lansman öncesi yeni tabletlerin resmi fiyat etiketlerini sır gibi saklasa da giriş seviyesi 12. nesil iPad'in serinin 449 dolarlık başlangıç fiyatını koruması bekleniyor. Öte yandan güncel döviz kurları ve vergi oranları göz önüne alındığında cihazın Türkiye'deki fiyatının 30 bin ila 40 TL arasında olması sürpriz olmayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni iPad modellerinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.