10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

vivo, Y600 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden telefonun bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber Y600 Pro'nun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo Y600 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Y600 Pro'nun tasarımı, serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'ya benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise LED flaş bulunacak. Görselde telefon mor renge sahip. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

vivo Y600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,6 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Y600 Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1.600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

vivo Y600 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Y600 Pro, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu arada Y500 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 90W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

vivo Y600 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Önceki modelde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Buna göre yeni telefonda 32 megapiksel veya üzeri bir çözünürlüğe sahip ön kamera görebiliriz.

vivo Y600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y600 Pro'nun ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Y500 Pro, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

vivo Y600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G, vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo Y600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y500 Pro için 1.799 yuan (11.838 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Y600 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.950 yuan (12.834 TL) civarında bir fiyata sahip olabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için bir telefon batarya kapasitesi oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak telefon kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Y600 Pro'nun ise 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına bile gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sunacak.

Telefonun yalnızca batarya kapasitesi değil aynı zamanda yenileme hızı da dikkatimi çekti. Cihazın yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken veya web sayfasında kaydırma yaparken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.