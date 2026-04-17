Steam'de 648 TL'lik Üç Oyun Ücretsiz! Hızlı Olun

Steam'de artık hemen hemen her hafta çeşitli oyunlar bedava veriliyor. Ne var ki bunlar sonsuza kadar değil, sadece belirli bir süreliğine geçerli olan fırsatlarla sağlanıyor. Bir diğer deyişle oyunları almak için sınırlı süreniz bulunuyor. O yüzden korku, sıra tabanlı savaş ya da aksiyon oyunlarını seviyorsanız bu üç oyunu almak için de biraz acele etmeniz gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Uncanny Tales: Cold Road, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager ve Stickman Killing Zombie isimli oyunlar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Bu oyunlardan ilki, 20 Nisan 2026 saat 20.00'de tekrar ücretli olacak. İkinci ve üçüncü oyun için son tarih sırasıyla 23 Nisan 2026 ve 19 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Bu oyunların normalde ne kadar değerli olduğu hakkında fikir edinmek adına normal fiyatlara göz atmakta fayda var. Uncanny Tales: Cold Road normalde dijital oyun mağazasında 1.99 dolar (89 TL), Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager 10.49 dolar (470 TL) ve Stickman Killing Zombie ise 1.99 dolar (89 TL) fiyata satılıyor. Yani her üç oyunu da kütüphanesine ekleyenler, 648 TL tasarruf etme imkânına sahip olacak.

Uncanny Tales: Cold Road Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Vyastudio

Yayıncı: Vyastudio

Vyastudio Tür: Korku, psikolojik gerilim

Korku oyunları arasında yer alan Uncanny Tales: Cold Road, rahatsız edeici bir atmosfer sunuyor. Oyun, siz ilk bakışta bir hayli sıradan görünen ortam gösteriyor ama burası ilerleyen süreçte epey karanlık bir yere dönüşüyor. Bir akşam yoğun trafikten kaçmak için daha tenha bir yola sapıyorsunuz ama kar fırtınası giderek şiddetlenince kontrolü kaybediyorsunuz.

Gözleriniz açıldıktan sonra kaza yaptığınızı görüyorsunuz. Çevrede size yardım edecek kimse olmadığı için arabanızı bırakıp ormana doğru ilerliyorsunuz. Bir süre sonra bir eve rastlıyorsunuz. Kapıyı size yaşlı bir kadın açıyor. Eve giriyorsunuz, çok sıcak bir ortam sizi karşılıyor. Geceyi burada geçirmeye karar veriyorsunuz ama bu evde bir şeylerin doğru gitmediğini fark etmeniz çok zaman almıyor.

Legend of Keepers Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Goblinz Studio

Yayıncı: Goblinz Publishing

Goblinz Publishing Tür: Sıra tabanlı savaş

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, sıra tabanlı savaş sistemine sahip. Oyunda her turda ilk siz hamle yapıyorsunuz. Zayıf noktaları analiz edip ona göre tuzaklar ve diğer önlemleri hazırlıyorsunuz. Çok güçlü bir savaşçı geliyorsa büyü hasarı veren karakterler yerleştirerek savunma yapabiliyorsunuz.

Oyunda ilerledikçe yeni karakterler alıp savunmanızı güçlendiriyorsunuz. Öte yandan tuzak için de gerekli satın alımlar yapıyorsunuz. Her seferinde farklı kahraman geldiği için stratejinizi de sürekli olarak gözden geçirmeniz gerekiyor ki bunun zaten oynanışı zenginleştirmek açısından en önemli unsurlardan biri olduğunu söylemek mümkün.

Stickman Killing Zombie Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Yurii Nikshych

Yayıncı: GrabTheGames

GrabTheGames Tür: Aksiyon ve macera

Stickman Killing Zombie, sizi üç boyutlu bir dünyaya götürüyor. Kendinizi elinizde bir kılıçla zombi sürülerinin içinde buluyorsunuz. Şehrin neredeyse tamamı enfekte olmuş ve zombiye dönmüş durumda. Tek hamlede birkaç zombiyi alt etmek mümkün. Elbette ki hep aynı döngü olduğu için bir noktadan sonra sıkılmanıza neden olabilir. Yine de boş zamanları değerlendirmek açısından ideal görünüyor.

Editörün Yorumu

Steam'in bu hafta ücretsiz olarak sunmaya başladığı oyunlardan özellikle Uncanny Tales: Cold Road'ı oldukça beğendim. Bu tür korku oyunlarını oynamaktan oldukça keyif alıyorum. Bu sanırım biraz da iyi bir psikolojik gerilim sunmasından kaynaklı bir durum. Bu arada Legend of Keepers'ı da türe farklı bakış açısıyla yaklaştığı için de ayrı parantez açmak istiyorum. Tuzak kuran tarafa geçmek gerçekten de iyi bir fikir. Bu oyunu biraz denedim, ilk izlenimlerim olumlu ama biraz daha oynamam gerektiğini düşünüyorum.