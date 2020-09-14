Japonya Mars ve Uydularına 8K Kamera Gönderecek

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ve yayın kuruluşu NHK, Mars'ı daha önce hiç görülmediği şekilde yakalamak için 4K ve 8K çözünürlükte çekim yapabilen uzay kamerası geliştirecek. 8K çözünürlük Dünya'da bile çok pahalıyken Japonya'nın nasıl bir kamera geliştireceği merak konusu.

Basın açıklamasına göre bu hafta NHK ile işbirliğini duyuran JAXA “Super Hi-Vision Kamera” ile Mars ve uydularını görüntüleyecek. Ajansın MMX isimli Mars'ı keşfetme projesi için geliştirilen 8K kameralar uzay aracına kurulduktan sonra, düzenli aralıklarla Mars'ın resimlerini çekecek ve pürüzsüz bir görüntü oluşturmak için Dünya'ya aktaracak.

Mars'ın 8K kamerası ile her detay incelenecek

8K kamera Mars'ı çekmenin yanı sıra JAXA ve NHK'nın uçuş verilerini ultra yüksek çözünürlüklü resimlerle birleştirerek uzay aracının Dünya'daki davranışını görselleştirmesine yardımcı olacak. JAXA uzay aracı çalışmaları için bu görsellerin analiz edilebileceğini söylüyor.

MMX uzay aracının 2024 yılında fırlatılması ve 2025'e kadar Mars'a ulaşması bekleniyorken dönüş kapsülünün gelmesi daha da uzun sürecek. MMX; Mars'ın son derece ayrıntılı fotoğrafını görüntüleyecek fakat aynı zamanda Mars uydusu Phobos'a inerek yüzey malzemesi toplayabilir.

Peki ya siz Japonya'nın Mars ve uydularına göndereceği 8K kamerayı nasıl yorumluyorsunuz, sizce Mars'ta istediğimiz gibi bir yaşam bulabilmek mümkün mü?