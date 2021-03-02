2. el araçlarda vergi nasıl alınacak? Geçtiğimiz günlerde hükümetin ikinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için harekete geçtiği bilgisi gelmişti. Yasa taslağının hazırlandığı ve TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşacağı aktarılmıştı. Peki vergi nasıl alınacak?

2. El Araçlarda Vergi Nasıl Alınacak?

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Hazine Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen torba kanun taslağına göre, ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanacak.

Değeri 100 bin lira olan araç için 500 lira harç ödenecek.

Mevcut düzenlemeye göre, araç alım satımlarında şu an noter ücreti dışında herhangi bir harç alınmıyor.

Yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul alım satımlarındaki tapu harcında olduğu gibi ikinci el araç alım satımında binde 5 oranında harç ödenecek.

2. El Araçlarda Vergi Nasıl Ödenecek?

Harç bir aracın ilk sahibinden noterdeki ikinci el satışı sırasında ödenecek. Değeri 100 bin lira olan araç için 500 lira, 200 bin lira olan araç için de bin lira harç alınacak. Satış miktarının da aracın en az kasko değeri kadar olacağı ve böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacağı belirtilmekte.

İkinci El Araç Fiyatlarında Düşüş Neden Olmuyor?

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor."

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu da açıklamasında şunları söyledi: