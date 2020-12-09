2020 Yılında Google'da En Çok Arananlar Açıklandı!

2020 yılında Google'da en çok ne arandı? 2020 yılı acısı ve tatlısı ile geride kalıyor. 2021 yılına girmemize çok az bir zaman kala Google 2020 yılında en çok arananlar açıkladı. İşte 2020 yılında Google'da en çok aranan kelimeler.
2020 Yılında En Çok Arananlar
Google her yıl sonunda en çok aranan kelimeleri düzenli olarak paylaşıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve 2020 yılında en çok arananlar duyuruldu. 2020 yılında en çok arananlar şu şekilde:
2020 Yılında En Çok Arananlar
- EBA
- Dolar Kaç TL?
- Corona Virüsü
- Deprem
- Zoom
- HES Kodu Alma
- Kandilli Rasathanesi
- Sokağa Çıkma Yasağı
- Sağlık Bakanlığı
- ABD Seçimleri
2020 Yılında En Çok Aranan Diziler
- Sadakatsiz
- Mucize Doktor
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Alev Alev
- Kırmızı Oda
- Bay Yanlış
- Menajerimi Ara
- Bir Başkadır
- Aşk 101
2020 Yılında En Çok Aranan İsimler
- Fahrettin Koca
- Berat Albayrak
- Ebru Şallı
- Ellen Page
- Alaattin Çakıcı
- Fatih Terim
- Lütfi Elvan
- Sercan Yıldırım
- Halil Sezai
- Nihat Hatipoğlu
2020 Yılında En Çok Aranan Kaybettiklerimiz
- Kobe Bryant
- Pınar Gültekin
- Nur Yerlitaş
- Aytaç Yalman
- Aleyna Çakır
- Maradona
- Ares Özdemir
- Cemil Taşçıoğlu
- Seyfi Dursunoğlu
- Emre Gönlüşen
2020 Yılında En Çok Aranan Nasıl Yapılırlar
- HES Kodu Nasıl Alınır
- Zoom Programı Nasıl Kurulur
- 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
- Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
- Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir
- E Devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
- Seyahat İzni Nasıl Alınır
- Öksürük Nasıl Gider
- Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
- Eczaneden Maske Nasıl Alınır
2020 Yılında En Çok Aranan Tarifler
- Ekmek
- Pide
- Aşure
- Çöketme Kebabı
- Ramazan Pidesi
- İzmir Bombası
- Lahmacun
- Güllaç Tatlısı
- Ezogelin
- Kalburabasti
Sizler en çok arananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
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