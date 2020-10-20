EBA İndir APK

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), eba.gov.tr sitesinde sunulan sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. EBA giriş için bilgisayarınızın yanı sıra mobil cihazınızı da kullanabilirsiniz. EBA uygulaması Google Play'den veya APK olarak indirerek, Android telefon veya tabletten Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu EBA’ya giriş yapabilir ve canlı derslere katılabilirsiniz. TRT Eba İlkokul, TRT Eba Ortaokul, TRT Eba Lise ders saatlerini öğrenmek, yayınları canlı izlemek, test çözmek, akademik destek almak ve daha fazlası şimdi EBA yükleyin. EBA Android uygulamasında haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. EBA, 2023 eğitim vizyonu hedefleri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda yenilenmektedir.

EBA Şifre Alma - EBA Şifresi Nasıl Alınır?

Türkiye’nin uzaktan eğitime geçişte kullandığı sistem EBA, öğrenciler, öğretmenler, veliler tarafından kullanılıyor. Eğitim Bilişim Ağı kısa adıyla EBA’ya giriş yapmak için öncelikle bir EBA hesabı oluşturmak gerekiyor. EBA hesabı oluşturmak için T.C. kimlik numarası, Öğrenci numarası, Nüfus cüzdanı seri/no veya cilt no gibi bilgileri vermek gerekiyor. Öğrencilerin kendileri veya velilerin yardımıyla EBA şifresi almalarına izin veriliyor. Öğrenciler, kendileri e-Okul bilgilerini girerek bir şifre belirleyebiliyor. Veliler, e-Devlet bilgileri ile EBA’ya girip giriş şifresi alabiliyor. Öğrenciler, velilerinden veya öğretmenlerinden aldıkları şifre ile EBA’ya girebiliyor. Peki, EBA şifresi unuttum ne olacak? EBA şifre unutulursa ne yapılır, şifre nasıl alınır? sorusunun yanıtını vermek gerek. EBA hesabı oluştururken e-posta ve telefon bilgilerini girerseniz, şifrenizi unutmanız durumunda Şifremi Unuttum seçeneğiyle kolayca yeni şifre oluşturabilmeniz için bir kod yollanıyor veya öğrenciler velisinden/öğretmeninden şifreyi göndermesini isteyebilir. EBA hesap oluşturma ve EBA şifre alma bu kadar basit. Unutmadan, EBA tek kullanımlık şifre nasıl alınır? Öğrencilerin sisteme kayıtlı e-posta adreslerini veya cep telefonu numaralarını yoksa öğretmenlerinden veya velilerinden EBA tek kullanımlık şifre almalarına izin veriliyor. Peki, EBA giriş nasıl yapılır? / EBA'ya nasıl giriş yapılır?

EBA Giriş Yap - EBA Giriş Nasıl Yapılır?

EBA mobil uygulamasında EBA’ya Devam Et bölümünden EBA’ya giriş yapılabiliyor. Öğrenci, öğretmen, veliler için ayrı giriş seçenekleri mevcut. Öğrenciler, daha önce oluşturdukları EBA hesabına TC kimlik no ve şifre bilgilerini girerek giriş yapabiliyor. e-Devlet gibi farklı giriş seçenekleri de sunuluyor. EBA öğrenci girişi sayfasında uygulama üzerinden ilk kez EBA şifresi almak, EBA şifresi unutulmasını durumunda yeni bir şifre almak, EBA hesabı oluşturmak da mümkün. Ayrıca EBA Asistan ile EBA şifresi nasıl alınır? başta olmak üzere EBA saat kaçta başlıyor? EBA canlı sınıf uygulaması nedir? EBA TV ders programı, EBA TV frekans bilgileri gibi EBA ile ilgili merak ettiğiniz birçok soruya mesaj yazarak yanıt alabilirsiniz.

EBA Nasıl Kullanılır? - EBA Android Uygulaması

EBA’ya giriş yapmadan TRT Eba TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders programları öğrenilebiliyor ve TRT EBA TV kanal/frekans bilgileri alınabiliyor. TRT Eba Kanalları yeni dönem uzaktan eğitim yayınları akışı indirilebiliyor, ders dışında yapılabilecek eğlenceli aktiviteler keşfedilebiliyor, sınıf bazlı zaman çizelgesine ulaşılabiliyor.

Öğrenciler, EBA uygulamasına giriş yaptıklarında Duvar, EBA Portfolyo, Dersler, Sınavlar, Kütüphane, Çalışmalarım, Takvim ve Gruplar bölümlerinden oluşan zengin bir içerikle karşılaşıyor. Duvar alanında en üstte öğrencinin son 7 gün içerisinde EBA kullanımı grafiksel olarak gösteriliyor. Hemen sağında öğrencinin takvimi ve bekleyen çalışmaları gösterilirken, öğrencilerin sosyal ağlardaki gibi paylaşımda bulunabileceği, tartışabileceği bir alan da bulunuyor. EBA Portfolyo, öğrencinin başarı özeti; performans düzeyi, çalışmaları, sosyal sorumluluk ve ders projeleri, alınan sertifikalar, başarılar ve fazlası görülebiliyor. Dersler alanında öğrenciler beden eğitimi ve spor, biyoloji, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, fizik, kimya, matematik, müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü, tarih, Türk dil ve edebiyatı ve diğer derslere kolayca ulaşabiliyor. Sınavlar, öğrencilerin test çözüp eksiklerini görebilmelerini sağlıyor ve test sonunda istatistikler sunuluyor. EBA Kütüphane alanında, eğlence ve oyundan bilim ve teknolojiye, sağlık ve spordan kültür ve sanata, doğa ve çevreden Türk dili ve yabancı dillere farklı kategorilerde ve özenle seçilmiş çok sayıda içerik sunuluyor. Unutmadan, EBA’da sunulan içerikleri telefonunuzdan 8 GB’a kadar ücretsiz/kotanızdan harcamadan kullanabilirsiniz.