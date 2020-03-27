Zoom, ders veren öğretmenler ve ders alan öğrencilere odaklanan, buna uygun özellikler sunan bir tür görüntülü konuşma uygulamasıdır.

Nereye giderseniz gidin bağlantıda kalın - kristal netliğinde, yüz yüze video, yüksek kaliteli ekran paylaşımı ve anında mesajlaşma ile 100 kişilik bir toplantıya katılın! Hem de ücretsiz.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Zoom görüntülü konuşma programı, içerisinde birçok kullanışlı detay sunuyor. Yukarıda söylediğimiz gibi öğretme üzerine kurgulanmış olan programın özellikleri ise hemen aşağıdaki gibi.

Zoom görüntülü konuşma programı özellikleri