Zoom ya da Zoom Cloud Meetings, ders verme ve alma üzerine kurgulanmış bir görüntülü konuşma programıdır.
Zoom, ders veren öğretmenler ve ders alan öğrencilere odaklanan, buna uygun özellikler sunan bir tür görüntülü konuşma uygulamasıdır.
Nereye giderseniz gidin bağlantıda kalın - kristal netliğinde, yüz yüze video, yüksek kaliteli ekran paylaşımı ve anında mesajlaşma ile 100 kişilik bir toplantıya katılın! Hem de ücretsiz.
Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Zoom görüntülü konuşma programı, içerisinde birçok kullanışlı detay sunuyor. Yukarıda söylediğimiz gibi öğretme üzerine kurgulanmış olan programın özellikleri ise hemen aşağıdaki gibi.
Zoom görüntülü konuşma programı özellikleri
- Görüntülü konuşma: 100 kadar kişiyle aynı anda görüntülü sohbet açabilir ve konuşabilirsiniz.
- Ses: Sadece sesli bağlantılar yaparak, görüntü olmadan konuşma imkanınız var.
- Ekran Paylaşımı: Görüntülü konuşmaya katılanlar, kendi bilgisayarlarındaki görüntüyü diğer konuşmacılara sunabilirler. Böylece ekrandaki dosyalar, bilgiler ya da diğer metaryaller kolayca diğer katılımcılara ulaştırılabilir.
- Akıllı Tahta: Akıllı tahta özelliği sayesinde paylaştığınız bilgiler üzerinde çeşitli düzenlemeler ve çizimler yapabilirsiniz. Okullardaki akıllı tahta sistemine benzer olan bu yetenek sayesinde, tahta ders işler gibi sunum yapmanız mümkün.
- Ekran kullanımı izni: Bu özellik sayesinde katılımcılardan bir tanesine izin vererek, dosya üzerinde etkileşim kurmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin; bir matematik sorusu açtınız ve öğrencilerin bunu çözmesini istiyorsunuz. Bir öğrenciye yetki vererek, ekran paylaşımı üzerinde değişiklik yaptırabilirsiniz.
- Dosya paylaşımı: İstediğiniz dosyaları gruplardan paylaşarak, rahatça ödevler ya da buna benzer şeyler verebilirsiniz.
- Mesajlaşma: Görüntülü ve sesli konuşma olmadan, sohbet edebilirsiniz.
- Kayıt alma: Dersleri ya da diğer içerikleri kayıt altına alarak, daha sonra kullanabilirsiniz.
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