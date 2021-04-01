2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı!

2021 en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Peki, bu yılın ilk çeyreğinde en çok hangi mobil uygulamalar indirildi? Birbirinden çeşitli web sitelerinden ve uygulamalardan topladığı verilerle birlikte dünyanın en büyük uygulama analiz şirketlerinden biri olmayı başaran App Annie, bir rapor yayımlayarak merak edilen soruyu yanıtladı.

2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok Facebook Instagram Telegram WhatsApp Messenger

Uygulama analiz şirketi App Annie, 2021 senesinin ilk çeyreğinde en çok hangi uygulamaların indirildiğini açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan rapora göre sosyal medya platformu TikTok yine büyük bir başarının altına daha imza attı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan TikTok uygulaması, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Yayımlanan rapora göre bu yılın ilk çeyreğinde en fazla indirilen uygulamalar listesinin ilk sırasında TikTok yer aldı. Uzun bir süredir en fazla indirilen uygulama olmayı başaran TikTok, indirme sayının yanı sıra kazancıyla da dudak uçuklatıyor. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelen sosyal medya platformu, şubat ayında 110 milyon dolar gelir elde etmişti. 110 milyon doların yüzde 79'u Çin'den, yüzde 8'i Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 3'ü ise Türkiye'den elde edilmişti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında dünyanın en popüler sosyal medya hizmeti Facebook yer alıyor. Üçüncü sırada görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram yer alırken dördüncü sırada ise son zamanların en popüler mesajlaşma hizmeti Telegram konumlandı.

Beşinci sırada özellikle son dönemde adından sık sık söz ettiren WhatsApp Messenger bulunuyor. Anlık mesajlaşma uygulaması, gizlilik sözleşmesi nedeniyle eleştirilen odağı haline gelmişti. Çok sayıda kullanıcı uygulamayı silerek farklı bir mesajlaşma uygulamasına geçiş yapmıştı.

2021 En Çok Kazanan Uygulamalar

Bu yılın ilk çeyreğinde en çok kazanan uygulamalar listesinin ilk sırasında video paylaşım platformu YouTube yer aldı. Listenin ikinci sırasında TikTok yer alırken üçüncü ısrada ise Tinder konumlandı. Listenin ilk beş sırasında yer alan uygulamalar şu şekilde: