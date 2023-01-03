Steam Ödülleri Belli Oldu: İşte Kullanıcıların Oylarıyla Yılın Oyunu

Oyunlar açısından oldukça dolu bir yılı geride bıraktık. Arka arkaya gerçekleştirilen ödül törenlerinden sonra Steam 2022 ödülleri de sahiplerini buldu. Güncel Steam oyunlarının birçok kategoride yarıştığı ödüllerde kazanan yine Elden Ring oldu.

FromSoftware'ın seneye damga vuran soulslike oyunu Elden Ring, The Game Awards'ta Yılın Oyunu ödülünü evine götürdükten sonra bir kez daha bu sefer Steam kullanıcıları tarafından şereflendirildi. Steam 2022 Yılın Oyunu, Elden Ring oldu.

2022 Steam Ödülleri Kazananları