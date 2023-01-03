Steam Ödülleri Belli Oldu: İşte Kullanıcıların Oylarıyla Yılın Oyunu
Steam kullanıcılarının oylarıyla gerçekleştirilen Steam Ödülleri, 3 Ocak'ta sahiplerini buldu.
Oyunlar açısından oldukça dolu bir yılı geride bıraktık. Arka arkaya gerçekleştirilen ödül törenlerinden sonra Steam 2022 ödülleri de sahiplerini buldu. Güncel Steam oyunlarının birçok kategoride yarıştığı ödüllerde kazanan yine Elden Ring oldu.
FromSoftware'ın seneye damga vuran soulslike oyunu Elden Ring, The Game Awards'ta Yılın Oyunu ödülünü evine götürdükten sonra bir kez daha bu sefer Steam kullanıcıları tarafından şereflendirildi. Steam 2022 Yılın Oyunu, Elden Ring oldu.
2022 Steam Ödülleri Kazananları
- Yılın Oyunu: Elden Ring
- Yılın VR Oyunu: Hitman 3
- Aşk ile Devam Ettirilen: Cyberpunk 2077
- Arkadaşlarla Daha Zevkli: Raft
- Üstün Görsel Stil: Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- En Yenilikçi Oynanış: Stray
- Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Elden Ring
- En İyi Oyun Müziği: Final Fantasy VII Remake Integrade
- Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun: God of War
- Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın: Lego Star War: The Skywalker Saga
- Yoldayken Oynanacak En İyi Oyun: Death Stranding Director's Cut
Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
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