Devletin Kasası Doldu Taştı: Rekor ÖTV Geliri Toplandı!

Türkiye otomotiv pazarında sular durulmuyor. Araç fiyatları ve vergi oranları gündemden düşmezken satışlardaki hareketlilik devletin vergi gelirlerini zirveye taşıdı. Ortaya çıkan son tablo 2025 yılında devletin kasasına giren paranın rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Yılın ilk 11 ayını kapsayan verilere göre motorlu taşıtlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirleri daha yıl bitmeden hedeflenen rakamlara oldukça yaklaştı. Toplam ÖTV geliri şimdiden 655 milyar TL barajını aşmış durumda. Yıl sonu hedefi olarak belirlenen 800 milyar TL'ye ulaşılmasına ise sadece 145 milyar TL kaldı.

Satışlar ve Vergi Gelirleri Arasındaki Makas Büyüyor

Raporlara baktığımızda oldukça ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz. Otomotiv pazarı geçen yıla kıyasla adet bazında yüzde 9.63 oranında bir büyüme gösterdi. Ancak işin maddi boyutuna, yani kasaya giren paraya baktığımızda artış oranı yüzde 46.38'i buluyor.

Uzmanlar, satış adedi ile vergi geliri arasındaki bu makasın açılmasını araç fiyatlarındaki yükselişe ve ÖTV oranlarında yaşanan değişimlere bağlıyor. Sadece geçtiğimiz Kasım ayında tahsil edilen ÖTV tutarı 77 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bilmeyenler için 2024'ün aynı döneminde bu rakam sadece 52 milyar TL seviyelerindeydi.

Yıl bazında karşılaştırma yapacak olursak geçen yılın tamamında 447 milyar TL ÖTV toplanmıştı. Bu yıl henüz sona ermeden toplanan rakam ise geçen yılın toplamının neredeyse 1,5 katına ulaşmış durumda. Maliye, 800 milyar TL olarak belirlediği yıl sonu hedefine ulaşmayı başarırsa, 2024 yılına kıyasla toplanan ÖTV geliri neredeyse iki kat artış göstermiş olacak.

Vatandaşın Gözdesi SUV ve Benzinli Modeller

Gelelim tercih edilen araçlara. Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 176 bin 780 adet yeni araç Türkiye yollarına çıktı. Bu satışlarda aslan payını geçtiğimiz sene olduğu gibi yine SUV modeller aldı. Verilere göre satılan her 100 araçtan yaklaşık 63'ü SUV gövde tipine sahip.

Motor seçeneklerinde ise benzinli otomobiller yüzde 47.2'lik pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. Bu motor seçeneğini yüzde 26.9 ile hibrit araçlar takip ederken elektrikli otomobillerin payı yüzde 17.8 seviyesine ulaşmış durumda.

Aralık ayında beklenen kampanya ve satış rekorlarıyla birlikte devletin 800 milyar TL'lik yıl sonu hedefini rahatlıkla tutturacağı tahmin ediliyor. Gelişmeler için takipte kalın!