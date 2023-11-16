Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Sharkmob AB
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Vampirlerle dolu bir Battle Royale oyununa ne dersiniz? Vampire: The Masquerade - Bloodhunt karşınızda.
Sharkmob AB tarafından geliştirilen ve yayınlanan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oldukça kanlı ve karanlık bir Battle Royale oyunudur. En iyi RPG’lerden biri olan Vampire: The Masquerade evreninde geçen bu oyun vampirlerle dolu bir Battle Royale oyunu.
Kulağa ilk başta çok saçma geliyor. Vampire: The Masquerade gibi eski ve unutulmaya yüz tutmuş bir yapımın Battle Royale oyununu yapmak delilik gibi. Vampire: The Masquerade’ın ikinci oyunu ile bu markayı diriltmek istiyorlar ama RPG ile Battle Royale türleri birbirinden çok farklı türler olduğu için oyuncular bu yapıma nasıl yaklaşacaklarını bilemediler.
Oyuncular tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt epey sevildi. Underrated diyebileceğimiz bir yapım olan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt gözden kaçmaması gereken bir yapım olmuş. Özellikle de Battle Royale sevdalıları muhakkak bir baksın.
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt İndir
Hemen Vampire: The Masquerade - Bloodhunt indirin ve bu benzersiz Battle Royale oyununda rakiplerinizin kanını akıtın.
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X ya da daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970/Radeon RX 580 ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Mekanikler çok iyi
Karakter özelleştirmeleri güzel
Vampir teması Battle Royale temasına çok iyi yedirilmiş
Türkçe dil desteği olmayışı