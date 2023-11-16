Vampirlerle dolu bir Battle Royale oyununa ne dersiniz? Vampire: The Masquerade - Bloodhunt karşınızda.

Kemal Tavus - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sharkmob AB tarafından geliştirilen ve yayınlanan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oldukça kanlı ve karanlık bir Battle Royale oyunudur. En iyi RPG’lerden biri olan Vampire: The Masquerade evreninde geçen bu oyun vampirlerle dolu bir Battle Royale oyunu.

Kulağa ilk başta çok saçma geliyor. Vampire: The Masquerade gibi eski ve unutulmaya yüz tutmuş bir yapımın Battle Royale oyununu yapmak delilik gibi. Vampire: The Masquerade’ın ikinci oyunu ile bu markayı diriltmek istiyorlar ama RPG ile Battle Royale türleri birbirinden çok farklı türler olduğu için oyuncular bu yapıma nasıl yaklaşacaklarını bilemediler.

Oyuncular tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt epey sevildi. Underrated diyebileceğimiz bir yapım olan Vampire: The Masquerade - Bloodhunt gözden kaçmaması gereken bir yapım olmuş. Özellikle de Battle Royale sevdalıları muhakkak bir baksın.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt İndir

Hemen Vampire: The Masquerade - Bloodhunt indirin ve bu benzersiz Battle Royale oyununda rakiplerinizin kanını akıtın.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X ya da daha iyisi

: Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X ya da daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 970/Radeon RX 580 ya da daha iyisi

: Nvidia GTX 970/Radeon RX 580 ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 20 GB kullanılabilir alan