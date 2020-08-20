235 Milyon Adet Instagram, TikTok ve YouTube Hesabı Çalındı!

Comparitech araştırma ekibi, güvenli olmayan bir veritabanının neredeyse 235 milyon Instagram, TikTok ve YouTube kullanıcı profilinin sızdırdığını duyurdu. Büyük veri sızıntısı olarak tanımlanabilecek bu ihlal sosyal medya veri analiz şirketi tarafından yapılmış olabilir.

Comparitech tarafından ortaya atılan araştırmaya göre 235 milyon adet Instagram, TikTok ve YouTube kullanıcı profiline erişmek çok kolay. Toplamda Instagram'dan 192 milyon profil, TikTok'tan 42 milyon ve YouTube'dan 4 milyon profilin sızdırıldığı öğrenildi.

Instagram, TikTok ve YouTube hesabınız çalınmış olabilir

Comparitech ayrıca topladığı örneklere göre her beş kayıttan birinin telefon numarası veya e-posta adresi içerdiğini söylüyor. Sızdırılan diğer bilgiler arasında ise profil adı, gerçek isim, profil resmi, hesap açıklaması, cinsiyet ve daha fazlasının yer alabileceği ifade edildi.

İfşa edilen veritabanına erişimin ilk duyurudan üç saat sonra kapatıldığını belirten Comparitech, Instagram, TikTok ve YouTube kullanıcı profillerinin ne kadar süreyle şifresiz olarak çevrimiçi kaldığının bilinmediğini aktardı. Comparitech'den Paul Bischoff, "Bilgiler muhtemelen kimlik avı kampanyaları yürüten spam gönderenler ve siber suçlular için değerli olacaktır" diyor.

Araştırmacılar Instagram, TikTok ve YouTube kullanıcı sızıntılarının Deep Social adlı bir şirkete işaret ettiğini söylüyor ancak Deep Social, kullanıcı profili verilerini topladığı için 2018'de hem Facebook hem de Instagram tarafından yasaklandı.

Facebook sözcüsü "Instagram'dan bilgileri almak politikalarımızın açık bir ihlali. Deep Social'ın platformumuza erişimini Haziran 2018'de iptal ettik ve daha fazla veri toplamayı yasaklayan bildirim gönderdik" şeklinde bir açıklama yaptı.