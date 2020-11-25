25 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 25 Kasım Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 25 Kasım Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 25 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu.

25 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 164.547 test yapıldığı ve 6.814 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 168 kişi hayatını kaybetti ve 3.911 kişi iyileşti.

Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama. Son 24 saatte 28.351 pozitif vaka tespit edildi. Detaylar geliyor...

25 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

Fahrettin Koca: Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız. Tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak artışı durdurmamız mümkün. Etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacak. Bazı iller 3. zirveyi yaşıyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa bu iller arasında.

Kurban bayramı sonrası Anadolu'da hızlı bir artış yaşandı. Öngördüğümüz artışların kısa zamanda kontrol altına alındığını gördük. Hastanelerimizde yoğun bakım kapasitesini artırdık.

Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum.

Vatandaşlarımız kendi isteği ile test yaptırabilmektedir. Kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de yoğun bakım doluluk oranı 76,5'e kadar çıktı. Bursa'da yoğun bakım ünitesi doluluk oranı 75,8. İzmir'de deprem sonrası artış yaşandı.

"

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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