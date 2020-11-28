  1. Tamindir
  2. haber
  3. Bilim
  4. 28 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 28 Kasım Vaka Sayısı Kaç?

28 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 28 Kasım Vaka Sayısı Kaç?

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. 28 Kasım Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde.

3-agustos-turkiye-koronavirus-tablosu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 28 Kasım vaka sayısı kaç oldu? 28 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

28 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 174.443 test yapıldığı paylaşıldı. 30.103 yeni vaka olduğu ve 6.714 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 182 kişi hayatını kaybetti ve 3.611 kişi iyileşti.

28 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

28 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 487.912 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.373'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 4.903 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 396.227 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yüz Maskeleri Koronavirüsten Ne Kadar Koruyor? Sonuçlar Şaşırttı İNTERNET Yüz Maskeleri Koronavirüsten Ne Kadar Koruyor? Sonuçlar Şaşırttı

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

AstraZeneca COVID-19 Aşısı Yanlış Doz Skandalı Yaşıyor Bilim AstraZeneca COVID-19 Aşısı Yanlış Doz Skandalı Yaşıyor

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar:

  • Ateş
  • Titreme
  • Öksürük
  • Nefes Darlığı
  • Yorgunluk
  • Kas ve Vücut Ağrısı
  • Baş Ağrısı
  • Tat ya da Koku Kaybı
  • Boğaz Ağrısı
  • Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı
  • Mide Bulantısı ya da Kusma
  • İshal

YORUMLAR