AstraZeneca COVID-19 Aşısı Yanlış Doz Skandalı Yaşıyor

AstraZeneca Koronavirüs aşısı yanlış doz skandalıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde yüzde 90'a kadar etkili olduğu iddia edilen AstraZeneca ve Oxford Üniversitesinin Koronavirüs aşısının başarısı, dozaj hatasından kaynaklanmış olabilir.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından aşının etkililiğiyle ilgili yapılan basın açıklamasında, yarım doz ve ardından tam doz alan grupta % 90'a kadar etkili olduğu iddia edilmişti. Ancak AstraZeneca aday aşısının, iki tam doz yapılan grupta yalnızca % 62 etkili olduğu ortaya çıktı.

AstraZeneca aşısı yanlış doz skandalıyla karşı karşıya

AstraZeneca Biyofarmasötik Araştırma ve Geliştirme Başkanı Mene Pangalos, bazı katılımcıların doz hatası nedeniyle yarım doz ve ardından bir tam doz aldıklarını itiraf etti. Yani AstraZeneca aşısını gönüllü yaptıran kişilere neredeyse 1,5 doz aşı verildi. Pangalos birkaç gün önce yayınlanan röportajında ise bunun "faydalı bir hata" olduğu dile getirdi.

Yaklaşık 3.000 kişiye yarım doz ve dört hafta sonra bir tam doz veren AstraZeneca, gönüllülerin verilerinde ise % 90'a koruma sağlandığı gözlemledi. Ancak yine dört hafta arayla iki tam doz verilen daha büyük grupta ise sadece % 62'lik koruma sağlanması AstraZeneca aşısı hakkında soru işaretlerine yol açtı.

Bilim insanları 1,5 dozun neden daha iyi koruma sağladığını hala tam olarak açıklayamamış olsa da, bağışıklık sistemini farklı şekilde tetikleyebileceğini itiraf ediyorlar.

Oxford Üniversitesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, denemedeki bazı şişelerin doğru aşı konsantrasyonuna sahip olmadığını onayladı. AP'ye göre Oxford, yanlış doz skandalının görüşüldüğünü ve ileri aşama denemesini iki grup halinde tamamlamaya karar verdiklerini söyledi.

Oxford Aşı Grubu Direktörü ve araştırmanın baş araştırmacısı Prof. Andrew Pollard şunları aktardı: “Aşı dozundaki bu fark, bağışıklık tepkisinin niteliğinde mi yoksa miktarında mı farklılığa yol açtığı hala belirsiz. Önümüzdeki haftalarda araştıracağımız bir hata olacak."

Oxford Üniversitesi sözcüsü, üretim sürecindeki bir farklılığın sonucu olarak Faz I deneme yönteminin başarılı olduğunu ve düzenleyicilerle görüşüldükten sonra iki farklı konsantrasyon ile Faz III denemelerine geçtiklerini dile getirdi. Aşı, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından onaylanması halinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulabilir.